Матч Украина – Швеция будет последним в 1/8 финала Евро-2020. Игра состоится во вторник, 29 июня, и начнется в 22:00.

Смотрите также Швеция проигрывает Украине из-за "дьявольского проклятия" Манчестер Юнайтед: детали

Стартовые составы в матче Швеция – Украина

Украина: Бущан, Матвиенко, Кривцов, Забарный, Зинченко, Караваев, Сидорчук, Степаненко, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук.

Запасные: Соболь, Малиновский, Марлос, Пятов, Макаренко, Цыганков, Миколенко, Безус, Беседин, Трубин, Тимчик, Довбик.

Швеция: Ульсен – Лустиг, Линделёф, Даниельсон, Аугустинссон – С. Ларссон, Экдаль, Ульсон, Форсберг – Кулусевски, Исаак.

Главная потеря Украины – Александр Зубков. Футболист сыграл на турнире 10 минут в первом матче против Нидерландов, сломался и до сих пор в лазарете.