Эта же участь постигнет и команду Швеции, ведь "Красные дьяволы" уже дали напутствие своему легионеру.

К слову Сборная Украины побеждала Швецию на Евро-2012: где сейчас игроки этой команды

Так произошло в ситуациях с Дэниелом Джеймсом из Уэльса, Бруну Фернандешем из Португалии, а днем ранее досталось главному фавориту турнира Франции и Полю Погба.

К счастью для нас, в составе "Красных дьяволов" выступает шведский защитник Виктор Линделеф, и сегодня он получил напутствие от своего клуба, как и английские сборники.

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