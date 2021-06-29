Украина – Швеция: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Сборная Украины во вторник, 29 июня, играет свой матч 1/8 финала Евро-2020. Соперник – сборная Швеции. Начало матча в 22:00. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт 24.

Сборная Украины впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионатов Европы. На Евро-2020 это произошло, в частности, благодаря сборной Швеции. Шведы победили сборную Польши, а словаки в параллельном матче проиграли испанцам. И это позволило Украине стать одной из четырех лучших команд, занявших третьи места в своих группах.

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У Украины было больше времени на отдых. Ведь свой предыдущий матч группового этапа Евро-2020 сыграла еще 21 июня. Зато Швеция сыграла 23 июня. Но времени, которое прошло, должно было хватить обеим командам для восстановления.

Победитель этого матча сыграет в четвертьфинале 3 июля в Риме против Англии, которая обыграла Германию в 1/8 финала.