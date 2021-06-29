Дебютным для сборной Украины стал именно чемпионат Европы 2012 года. Пробилась туда наша команда как хозяин турнира. А в группе нам выпали в соперники сборные Швеции, Франции и Англии.
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Именно со шведами нам выпало играть дебютным матч. Эта игра состоялась в Киеве на НСК "Олимпийский" 11 июня 2012 года.
Матч закончился победой сборной Украины. На гол Златана Ибрагимовича украинцы ответили дублем Андрея Шевченко.
В сборной Украины с этого матча на Евро-2020 осталось только двое игроков, которые выходили на поле. Это голкипер Андрей Пятов, который тогда защищал наши ворота, а также Андрей Ярмоленко, который отдал результативный пас на Шевченко.
Состав сборной Украины на матч против Швеции на Евро-2012
В старте нашей команды вышли: Пятов, Селин, Хачериди, Михалик, Гусев, Тимощук, Коноплянка, Ярмоленко, Назаренко, Шевченко, Воронин. Также на замену выходили Артем Милевский, Руслан Ротань и Марко Девич.
Стартовый состав сборной Украины на матч со Швецией на Евро-2012 / Фото Getty Images
Замены: Максим Коваль, Александр Горяинов, Вячеслав Шевчук, Богдан Бутко, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Денис Гармаш, Александр Алиев, Евгений Селезнев.
Где сейчас игроки этой команды
- Андрей Пятов – и в дальнейшем выступает за донецкий Шахтер
- Евгений Селин выступает на Кипре за Анортосис. На Евро-2020 был как игрок полтавской Ворсклы. Затем в его карьере были Динамо, Металлист, греческие Платаниас и Астерас Триполи, а также венгерский МТК Будапешт.
- Евгений Хачериди сейчас без клуба. Его предыдущая команда – белорусское Динамо-Брест. До 2017 года Хачериди выступал за Динамо, после чего перешел в греческий ПАОК.
- Тарас Михалик сейчас работает в тренерском штабе луцкой Волыни. После выступлений за Динамо в 2013 году Михалик перешел в российский Локомотив, за который выступал до 2019 года.
- Олег Гусев тоже перешел на тренерскую работу. Он работает в штабе киевского Динамо, за который выступал до лета 2018 года.
- Анатолий Тимощук на Евро-2012 представлял немецкую Баварию. Но через год решил вернуться в российский Зенит. Также два сезона поиграл за Кайрат из Казахстана. Сейчас работает в тренерском штабе российского клуба.
- Евгений Коноплянка имел возможность сыграть на Евро-2020. Но пропускает турнир из-за травмы. Лидеру Днепра удалось немало поиграть в Европе – испанская Севилья и немецкий Шальке. Но в 2019 году он вернулся в Украину, став игроком Шахтера.
- Андрей Ярмоленко тоже немало поиграл в Европе. Хотя отправился туда довольно поздно. Сезон в немецкой Боруссии (Дортмунд), и уже третий год выступает за английский Вест Хэм.
- Сергей Назаренко – легендарный игрок для Днепра. Но на Евро-2012 был как игрок Таврии. Затем выступал за Черноморец, Металлист, и вернулся в Днепр. До лета 2021 года работал тренером юношеской команды Днепр-1.
- Андрей Воронин сразу после Евро-2012 перешел из российского Динамо в немецкий Дюссельдорф. Это была аренда, поэтому через год Воронин снова вернулся в Россию. А в 2014 году объявил об окончании карьеры. Сейчас работает тренером в российском Динамо.
- Андрей Шевченко. Матчи на Евро-2012 стали для него последними в профессиональной карьере. После этого была попытка политической карьеры, а с 2016 года – работа в сборной Украины. Сначала помощником главного тренера, а после Евро-2016 – главным тренером сборной Украины.