Дебютным для сборной Украины стал именно чемпионат Европы 2012 года. Пробилась туда наша команда как хозяин турнира. А в группе нам выпали в соперники сборные Швеции, Франции и Англии.

Стоит внимания Талисман: как изменился мальчик, который праздновал гол Шевченко в ворота Швеции на Евро-2012

Именно со шведами нам выпало играть дебютным матч. Эта игра состоялась в Киеве на НСК "Олимпийский" 11 июня 2012 года.

Матч закончился победой сборной Украины. На гол Златана Ибрагимовича украинцы ответили дублем Андрея Шевченко.

В сборной Украины с этого матча на Евро-2020 осталось только двое игроков, которые выходили на поле. Это голкипер Андрей Пятов, который тогда защищал наши ворота, а также Андрей Ярмоленко, который отдал результативный пас на Шевченко.

Состав сборной Украины на матч против Швеции на Евро-2012

В старте нашей команды вышли: Пятов, Селин, Хачериди, Михалик, Гусев, Тимощук, Коноплянка, Ярмоленко, Назаренко, Шевченко, Воронин. Также на замену выходили Артем Милевский, Руслан Ротань и Марко Девич.



Стартовый состав сборной Украины на матч со Швецией на Евро-2012 / Фото Getty Images

Замены: Максим Коваль, Александр Горяинов, Вячеслав Шевчук, Богдан Бутко, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Денис Гармаш, Александр Алиев, Евгений Селезнев.

Важно! Матч против Швеции для сборной Украины на Евро-2012 был очень важным. Ведь на протяжении девяти лет это была единственная игра, где нашей команде удалось забить и победить. Лишь 13 июня 2021 года на Евро-2020 сборная Украины прервала неудачную серию с матчами без забитых голов, когда Ярмоленко и Яремчук забили в ворота Нидерландов. А 17 июня 2021 года – прервать серию без побед, когда удалось обыграть Северную Македонию.

Где сейчас игроки этой команды