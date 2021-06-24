Украина и Швеция могут сыграть при пустых трибунах: фанам невозможно попасть в Глазго

24 июня 2021 , 15:38
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Консульство Украины в Эдинбурге

Сборные Швеции и Украины уже во вторник, 29 июня, встретятся в 1/8 финала Евро-2020. Команды проведут матч в Глазго (Шотландия). К сожалению, игра может пройти практически при пустых трибунах.

Кроме наличии визы, для граждан Украины и Швеции действуют одинаковые карантинные правила въезда в Шотландию. Несмотря на то, что игра состоится уже 29 июня – их невозможно выполнить.

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Что нужно для въезда в Глазго

  • наличие отрицательного результата ПЦР теста, сделанного не более чем за 72 часа до пересечения границы;
  • самоизолироваться до 10 дней
  • заполнить онлайн формы контактных данных, сведений о месте самоизоляции и номеров бронирования тестов на COVID-19 перед приездом в Великобритании;
  • сделать платные тесты на COVID-19 на 2 и 8 день самоизоляции по прибытию в Великобританию (170 фунтов стерлингов).
Таким образом, украинцы и шведы физически не успевают выполнить карантинные условия из-за требования изолироваться на 10 дней.

За исключением местных фанов, Украина и Швеция могут рассчитывать на поддержку фанатов, путешествующих из стран так называемой "зеленой зоны". Для них нет требования 10-дневной самоизоляции.

Перечень стран "зеленой зоны"

  • Австралия
  • Бруней
  • Фолклендские острова
  • Фарерские острова
  • Гибралтар
  • Исландия
  • Израиль
  • Новая Зеландия
  • Сингапур
  • Южная Джорджия
  • Южные Сандвичевы острова
  • Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья.
Матч 1/8 финала Евро-2020 состоится 29 июня. Начало игры в 22:00. В 1/4 финала Украина или Швеция сыграют с победителем пары Англия – Германия.
Автор: Михайло Гема