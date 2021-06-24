А потом Шевченко отправил австрийцев играть с Италией

Украина прошла в 1/8 финала не без помощи Бельгии, Дании, Испании и Швеции. Эти сборные получили важные для нас победы в матчах с Финляндией, Россией, Словакией и Польшей.

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Больше всего Украина благодарна Швеции, с которой и встретится в 1/8 финала. Зато Австрия, которая победила "сине-желтых" в группе, в 1/8 финала сыграет против фаворита турнира – Италии.

Проход Украины в 1/8 финала уже разозлил австрийцев, которые считают, что наша сборная "купила" УЕФА. О русских и говорить нечего. За поребриком "бомбит" не на шутку.

Сила украинцев в том, что мы не только радуемся выходу в плей-офф, но и смеемся с самих себя. Сеть просто взорвалась смешными мемами о выходе Украины в 1/8 финала.



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