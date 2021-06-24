Сенсация или бесславный вылет: какие шансы у Украины победить Швецию на пути к 1/4 финала Евро

Сборная Украины оказалась на пороге еще одного исторического достижения на Евро-2020. Кроме того, что наша команда впервые напрямую попала на Евро, да еще и вышла в плей-офф, сборная может дебютировать на стадии 1/4 финала. Для этого нужно 29 июня побеждать Швецию.

Как команды сыграли на групповом этапе

Сборная Швеции вышла на Евро-2020, заняв второе место в группе F. Шведы пропустили вперед только Испанию, но опередили Норвегию, Румынию, Фарерские острова и Мальту.

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На групповом этапе Швеция вновь встретилась с Испанией. В первом матче подопечные Янне Андерссона отобрали очки у Испании (0:0), что в итоге позволило им выиграть группу.

Далее шведы нанесли поражения Словакии (1:0) и Польше (3:2). Весь групповой этап сборная Швеции прошла по одной схеме – 4:4:2. Вряд ли шведы изменят тактику в матче с Украиной.



Сборная Швеции / Фото Getty Images

Как известно, наша сборная впервые в истории вышла досрочно на групповой этап чемпионата Европы. "Сине-желтые" опередили действующих чемпионов Европы – португальцев.

Также Украина оставила позади Сербию, Люксембург и Литву. Ожидалось, что команда Андрея Шевченко уверенно выйдет из группы в основной сетке турнира.

Уже в первой игре Украина очаровала своим футболом. Украинцы совершили камбэк, проигрывая Нидерландам 2: 0. К сожалению, удержать ничью нам не удалось – поражение 3:2.

В следующем матче с Северной Македонией наша сборная провела идеальный первый тайм (2:0). После перерыва силы покинули "сине-желтых" и только чудо и Георгий Бущан сохранили для нас победный результат (2:1).

В последнем туре группового этапа Украина и Австрия определяли, кто сыграет в 1/8 финала с Италией. Украина бесславно проиграла (1:0), уступив австрийцам по всем показателям.

Украина – Австрия видеообзор

Главной проблемой Украины стала физика. Наши футболисты были слишком уставшие, вследствие чего допускали вопиющие ошибки!

Чудо Господне для Украины

После поражения Австрии наша сборная не покидала Бухарест, ведь сохранял математические шансы выйти в 1/8 финала как одна из четырех лучших команд, занявших третье место в группе. Чудо свершилось!

Этому поспособствовали победы Бельгии, Дании, Испании и Швеции. Эти сборные обыграли Финляндию, Россию, Словакию и Польшу соответственно.

Таким образом, Украина последней проскочила в плей-офф. Благодаря победе шведов наша команда еще и избежала встречи с Испанией и попала в чуть более легкую половину сетки плей-офф.

Предыдущие Евро

Для Украины это первый выход в плей-офф чемпионатов Европы!

Евро-2020 – только третья кампания для украинской сборной. Украина дебютировала на чемпионате Европы в 2012 году благодаря тому, что принимала турнир.

На Евро-2012 украинцы выиграли только один матч – у шведов. Поединок состоялся в Киеве на НСК "Олимпийский". Шведы открыли счет в игре благодаря голу Златана Ибрагимовича.

Андрей Шевченко не только спас Украину от поражения, но и принес победу (2:1). Легенда украинского футбола забил два эффектные голы после ударов головой.



Шевченко празднует гол в ворота Швеции / Фото dpa

В нашем пассиве были поражения Франции и Англии, которые выбили команду из турнира.

На Евро-2016 Украина установила антирекорд – 3 поражения и ноль забитых голов. "Сине-желтые" первыми покинули чемпионат Европы во Франции.

До матча со Швецией украинцы сыграли на Евро 9 матчей – 7 поражений и две победы. Разница забитых и пропущенных голов – 6:14.

Швеция в седьмой раз выступает на чемпионате Европы. Впервые команда попала на Евро в 1992 году и дошла до 1/2 финала. Также шведы выходили в плей-офф в 2004 году, когда проиграли в 1/4 финала.

Плей-офф Евро-2020 – третий в истории Швеции. Шведы 5 раз подряд пробивались на групповой этап.

Что интересно, шведы не терпели разгромных поражений на Евро. Самая большая их неудача – поражение России 2:0. Украина также не проигрывала с разницей больше, чем в два мяча.

В отличие от Украины, Швеция имеет в активе действительно разгромную победу. В 2004 году шведы разбили Болгарию (5:0).

Лучшим бомбардиром Швеции на Евро является Златан Ибрагимович, забивший 6 голов. И он пропускает Евро-2020. В Украине по 2 гола забили Андрей Шевченко, Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

Очные матчи Украины и Швеции

Швеция и Украина сыграли между собой 5 матчей. В активе Украины две победы против одной в Швеции. Еще два матча завершились вничью. Впрочем, следует отметить, что команды сыграли только один официальный матч на Евро-2012.

С момента последнего матча между сборными в составе Украины остались только Андрей Ярмоленко и Андрей Пятов. Если Ярмоленко до сих пор лидер команды, то Пятов вынужденно смирился с ролью дублера Георгия Бущана.



Андрей Ярмоленко / Фото Getty Images

В составе Швеции матч с Украиной на Евро-2012 помнят четверо футболистов:

Александер Исак

Андреас Гранквист

Микаэль Лустиг

Себастьян Ларссон

Прогноз Favbet

Украина и Швеция практически равные соперники. У букмекерской компании Favbet считают Швецию фаворитом на проход в 1/4 финала. Их шансы выйти в следующий раунд оценены коэффициентом 1,73.

Перспективы Украины, которая имела больше времени для отдыха, не намного хуже. Исторический выход Украины в 1/4 финала букмекеры оценили коэффициентом 2,21.

Швеция также фаворит, чтобы одержать победу в основное время игры с Украиной. Их победу оценивают коэффициентом 2,42.

Относительно Украины, то букмекеры считают, что наши футболисты имеют больше шансов свести игру к ничьей – коэффициент 3,20. Победу сборной Украины в основное время букмекеры оценивают коэффициентом 3,30.

Если команды не определят более сильного в основное время, то им придется продолжить матч в дополнительное время. Проход Швеции в дополнительное время оценивают коэффициентом 10, когда на Украину – коэффициент 12. Победу что Швеции, что Украины в серии пенальти букмекеры оценивают коэффициентом 11.

Матч Швеция – Украина состоится в Глазго (Шотландия) на стадионе "Хэмпден Парк". Начало в 22:00.