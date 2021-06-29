Украинские болельщики "засветились" в Глазго перед матчем против Швеции: фото, видео
Источник:24 канал
Сборная Украины 29 июня в шотландском Глазго встретится со Швецией. Украинских болельщиков для въезда в страну обязали отбывать карантин, поэтому его посетить смогут только те, кто проживает в Великобритании.
По информации телеканала "Футбол", на матче всего будут присутствовать около 500 украинских болельщиков.
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Для сравнения на матчах в Бухаресте, где Украина играла с Северной Македонией и Австрией в групповом этапе, украинских фанов было около 5 – 6 тысяч.
Впрочем, там были совсем другие предпосылки – украинских болельщиков впускали в Румынию совсем без ограничений, да и сама страна-организатор матчей расположена по соседству с Украиной.
Украинские фаны в Глазго
Впрочем, количество – не значит качество. Поэтому украинские фаны смогли засветиться и в шотландском городке. В течение всего матча они прогуливались в цветах национального флага.
Ну и конечно украинские болельщики не были бы самими собой, если бы смогли обойтись без патриотических кричалок.
Швеция – Украина: анонс матча
- Поединок начнется в 22:00 29 июня и состоится на стадионе "Хэмпден Парк" в шотландском Глазго.
- Это будет последний матч 1/8 финала футбольного Евро-2020. Победитель поединка в 1/4 финала встретится с Англией, которая выбила Германию.
- До этого Швеция в групповом этапе заняла первое место в квартете с Испанией, Словакией и Польшей. Зато Украина финишировала третьей в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.