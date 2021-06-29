За інформацією телеканалу "Футбол", на матчі всього будуть присутні близько 500 українських вболівальників.

До слова Україна – Швеція: стартові склади команд на матч Євро-2020

Для порівняння на матчах у Бухаресті, де Україна грала з Північною Македонією та Австрією в груповому етапі, українських фанів було близько 5 – 6 тисяч.

Втім, там були зовсім інші передумови – українських вболівальників впускали в Румунію зовсім без обмежень, та й сама країна-організаторка матчів розташована по сусідству з Україною.

Українські фани в Глазго

Втім, кількість – не означає якість. Тож українські фани змогли засвітитися й у шотландському містечку. Протягом усього матчу вони прогулювалися в кольорах національного прапора.

Ну й звісно українські вболівальники не були б самими собою, якби змогли обійтися без патріотичних кричалок.

Швеція – Україна: анонс матчу

  • Поєдинок розпочнеться о 22:00 29 червня й відбудеться на стадіоні "Гемпден Парк" у шотландському Глазго.
  • Це буде останній матч 1/8 фіналу футбольного Євро-2020. Переможець поєдинку в 1/4 фіналу зустрінеться з Англією, яка вибила Німеччину.
  • До цього Швеція в груповому етапі здобула перше місце у квартеті з Іспанією, Словаччиною та Польщею. Натомість Україна фінішувала третьою в групі з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією.