Кто против Шотландии: стартовый состав сборной Украины на решающий матч в Лиге наций

Александр Петраков провел несколько замен по сравнению с игрой в Глазго недельной давности. Напомним, что сборную Украины устроит только победа.

Уже совсем скоро сборная Украины проведет решающий поединок Лиги наций. Соперником "сине-желтых" станет национальная команда Шотландии, пишет 24 канал.

Следите с нами Украина – Шотландия: видеотрансляция решающего матча Лиги наций

Тем временем Александр Петраков и Стив Кларк определились со стартовыми составами на игру. По сравнению с очной битвой неделю назад наш наставник сделал немало замен.

Место Трубина, уехавшего в молодежку, занял Лунин. После травм и повреждений вернулись Забарный и Миколенко, которые заняли места в центре и слева в обороне.

Только победа с Шотландией

: Лунин – Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Игнатенко, Малиновский – Мудрик, Довбик, Ярмоленко.: Гордон – Хики, Хендри, Портеус, Тейлор – Маклинн, Макгрегор – Джек, Макгинн, Фрейзер – Адамс.

Поединок в Кракове начнется в 21:45 по киевскому времени. Наша команда идет на втором месте в группе, отставая на два балла от "тартановой армии".

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Поэтому сегодня Украину устроит только победа. Она позволит не только подняться в Лигу А, но и попасть во вторую корзину при жеребьевке отбора на Евро-2024.