Фанаты Украины и Шотландии тепло простились после решающего матча Лиги наций

Во вторник, 27 сентября Украина и Шотландия сошлись в решающем матче Лиги наций-2022/2023. К сожалению, счет поединка стал неутешительным для подопечных Александра Петракова.

Трогательное прощание болельщиков

Украина и Шотландия расписали нулевую мировую в заключительном матче Лиги наций. "Сине-желтым" была необходима победа, чтобы выйти в элитный дивизион, пишет 24 канал.

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Сборная Украины набрала 11 очков в группе 1 Лиги B и продолжит выступать в этом дивизионе в следующем сезоне. Шотландия повысилась в Лигу A.

После матча в Кракове украинские и шотландские болельщики трогательно попрощались и поблагодарили друг друга.

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