Фанаты Украины и Шотландии тепло простились после решающего матча Лиги наций
28 сентября 2022 , 11:16Читати новину українською
Во вторник, 27 сентября Украина и Шотландия сошлись в решающем матче Лиги наций-2022/2023. К сожалению, счет поединка стал неутешительным для подопечных Александра Петракова.
Трогательное прощание болельщиков
Украина и Шотландия расписали нулевую мировую в заключительном матче Лиги наций. "Сине-желтым" была необходима победа, чтобы выйти в элитный дивизион, пишет 24 канал.
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Сборная Украины набрала 11 очков в группе 1 Лиги B и продолжит выступать в этом дивизионе в следующем сезоне. Шотландия повысилась в Лигу A.
После матча в Кракове украинские и шотландские болельщики трогательно попрощались и поблагодарили друг друга.
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Определились корзины при жеребьевке квалификации Евро-2024
- Результаты Лиги наций влияли и на распределение корзин при жеребьевке квалификации Евро-2024. Победа в группе позволила бы "сине-желтым" оказаться во второй корзине.
- Впрочем, там будут шотландцы, а Украина посеяна в третьем. Таким образом наша сборная точно не сыграет против Исландии, Норвегии, Словении, Ирландии, Албании, Черногории, Румынии, Швеции и Армении.