Зворушливе прощання вболівальників

Україна та Шотландія розписали нульову мирову в заключному матчі Ліги націй. "Синьо-жовтим" була необхідна перемога, щоб вийти в елітний дивізіон, пише 24 канал.

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Збірна України набрала 11 очок у групі 1 Ліги B і продовжить виступати у цьому дивізіоні наступного сезону. Шотландія підвищилася до Ліги A.

Після матчу у Кракові українські та шотландські вболівальники зворушливо попрощалися та подякували одне одному.

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