Трогательное прощание болельщиков

Украина и Шотландия расписали нулевую мировую в заключительном матче Лиги наций. "Сине-желтым" была необходима победа, чтобы выйти в элитный дивизион, пишет 24 канал.

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Сборная Украины набрала 11 очков в группе 1 Лиги B и продолжит выступать в этом дивизионе в следующем сезоне. Шотландия повысилась в Лигу A.

После матча в Кракове украинские и шотландские болельщики трогательно попрощались и поблагодарили друг друга.

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Определились корзины при жеребьевке квалификации Евро-2024

  • Результаты Лиги наций влияли и на распределение корзин при жеребьевке квалификации Евро-2024. Победа в группе позволила бы "сине-желтым" оказаться во второй корзине.
  • Впрочем, там будут шотландцы, а Украина посеяна в третьем. Таким образом наша сборная точно не сыграет против Исландии, Норвегии, Словении, Ирландии, Албании, Черногории, Румынии, Швеции и Армении.