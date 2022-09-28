Петраков: Тем, как играли ребята, я доволен
Чтобы выйти в элитный дивизион Лиги национальной команде нужна была только победа, поэтому следующий розыгрыш турнира наша сборная снова проведет в лиге B.
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Главный тренер украинской команды Александр Петраков прокомментировал игру своих подопечных.
Тем, как играли ребята, я доволен. Я не имею к ним вопросов,
– сказал коуч.
Наставник "сине-желтых" рассказал, почему сделал первую замену только на 75-й минуте.
"Сегодня были очень тяжелые погодные условия. Никто не выпадал, а войти в такую игру непросто", – объяснил специалист.
Петраков объяснил, чего не хватило сборной Украины для победы.
"Того же, чего и в Уэльсе, реализации. На таком уровне, когда есть моменты, нужно забивать. У нас они находились в первом тайме. Довбик выходил один на один с вратарем, Ярмоленко промахнулся, у Степаненко был момент после углового", – отметил Петраков.
Определились корзины при жеребьевке квалификации Евро-2024
- Результаты Лиги наций влияли и на распределение корзин при жеребьевке квалификации Евро-2024. Победа в группе позволила бы "сине-желтым" оказаться во второй корзине.
- Впрочем, там будут шотландцы, а Украина посеяна в третьем. Таким образом наша сборная точно не сыграет против Исландии, Норвегии, Словении, Ирландии, Албании, Черногории, Румынии, Швеции и Армении.