Украина – Северная Македония: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
Сборная Украины по футболу в субботу, 14 октября, проведет матч отбора на Евро-2024. Соперником украинцев будет сборная Северной Македонии. Онлайн-трансляция матча Украина – Северная Македония доступна на сайте 24 Канала.
Сборная Украины уже не в первый раз сыграет против Северной Македонии. В 2003 и в 2004 годах это были товарищеские матчи. В 2014 и 2015 годах наши команды встретились в отборе на чемпионат Европы. А вот в 2021 году мы уже встретились на самом Евро-2020. И тогда победили украинцы.
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16 июня 2023 года Северная Македония и Украина провели матч уже в рамках отбора на Евро-2024. И тогда после первого тайма украинцы уступали со счетом 2:0. Но в итоге одержали победу со счетом 2:3.
О том, что Северная Македония довольно серьезный соперник, свидетельствует и то, что команда набрала столько же очков, как и Украина – по семь. Правда, шесть очков были завоеваны в матчах с аутсайдером группы – сборной Мальты. Но один балл команда заработала за матч против Италии.Матч Украина – Северная Македония состоится в Праге на "Эпет Арена". Игра начнется в 16:00.
Трансляция матча Украина – Северная Македония доступна на региональных каналах Суспільне. Но только в цифровом T2 и кабельных сетях. Местные телеканалы Суспільне на OTT-платформах не будут транслировать матч из-за условий договора. Онлайн-трансляция матча Украина – Северная Македония будет осуществляться только на платформе Megogo.
Текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Северная Македония будет доступна на сайте 24 Канала в этой новости.
Украина – Северная Македония 2:0
Гол: Судаков, 30, Караваев, 90+6
Стартовые составы
- Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Зинченко, Степаненко, Судаков, Мудрик, Зубков, Довбик.
Запасные: Бущан, Михайличенко, Сваток, Сидорчук, Малиновский, Яремчук, Буяльский, Назарина, Пихаленок, Ванат, Караваев, Ризнык.
- Северная Македония: Дмитриевски, Муслиу, Серафимов, Манев, Алиоски, Барди, Атанасов, Элези, Ашковски, Миовски, Элмас.
90+7. Конец матча. Украина победила! 90+7. Зинченко получил желтую карточку за свои празднования 90+6. Какой гол забивает Караваев! Он перехватил мяч на своей половине поля, убежал флангом от соперника. А потом заметил, что голкипер вышел вдали от линии ворот. Караваев решился на удар. И мяч влетел в ворота 90+4. Адеми получил предупреждение от арбитра за свои споры 90+2. Малиновский подал со штрафного, и Караваев головой задел мяч. Но тот пролетел мимо ворот 90+2. Серафимов получил желтую карточку за фол против Караваева на фланге 90. Арбитр добавил сразу шесть минут к основному времени Остановка в игре. На поле выбежал один из болельщиков 88. Двойная замена в составе сборной Украины. Сваток и Караваев вышли на поле вместо Судакова и Мудрика 87. Очередной упущенный момент украинцев. И очередной сейв от Дмитриевски. На этот раз он спас свою команду после удара Яремчука с близкого расстояния 84. Трайковски вышел на поле вместо Миовски в Северной Македонии 83. Малиновский выполнил угловой. Но отправил мяч на дальнюю штангу, где никого из футболистов не было 81. Опасный и точный удар от Судакова. Но голкипер задел мяч, который после этого попал и в перекладину 77. Мудрик отважился на дальний удар в угол ворот. Но мяч пролетел мимо ворот. 76. Двойная замена в составе сборной Украины. Яремчук и Сидорчук вышли на поле вместо Довбыка и Зинченко 74. Дориев вышел на замену вместо Элези в сборной Северной Македонии 73. Адеми сумел выйти на ударную позицию. Но с ударом не сложилось. Мяч полетел именно туда, где находился Трубин, забравший его в руки. 72. И снова фол от Малиновского. 70. Македонцы разыграли штрафной удар. Пробивал Барди, но мяч полетел выше ворот 69. Малиновский сразу получил желтую карточку от арбитра. И теперь будет вынужден пропустить следующий матч из-за дисквалификации 68. Первая замена в составе сборной Украины. Руслан Малиновский вышел вместо Александра Зубкова на правый фланг атаки 62. Еще одна замена в Северной Македонии – Адеми вышел вместо Атанасова 60. Перекладина спасла сборную Северной Македонии от второго пропущенного гола в этом матче. После подачи с углового Матвиенко пробил головой. Но попал в каркас ворот 58. Какой момент не реализовал Мудрык! Контрвыпад украинцев. Довбык сумел удержать мяч. И сделать заброс в штрафную, куда вбегал Мудрик. Но отправить мяч мимо голкипера украинскому вингеру не удалось – Дмитриевски отбил мяч. Момент был потерян. 57. Муслиу пробивал в падении через себя. Но отправил мяч выше ворот 53. Чурлинов едва ли не сразу чуть не наказал украинцев. Он прорвался мимо украинских защитников и пробивал по воротам. Спас Трубин. 51. Довбык не забил, когда оказался один на один перед голкипером. Он отправил мяч мимо ворот 48. Миколенко прервал опасный прострел от Элмаса в штрафной площади 47. Довбык прорывался к воротам. Но неудачно в штрафной сыграл при попытке обыграть соперника. И именно от украинского нападающего мяч покинул пределы поля. 46. Второй тайм начался 46. Сразу двойная замена в составе сборной Северной Македонии в перерыве. Димоски и Чурлинов вышли на поле вместо Асковски и Манева. 45+2. Конец первого тайма 45. Арбитр добавил две минуты к основному времени первого тайма. 44. Опасный удар от Элмаса. Целил в верхний дальний угол ворот. Но пробил мимо ворот 41. Довбик пробивал головой после подачи с углового. И мяч пролетел в считанных сантиметрах от штанги. 40. Прострел от Довбика. Но его прострел заблокировали. Угловой 35. Опасные моменты у ворот украинцев. Миовски сумел в борьбе пробить по воротам украинцев. Но Трубин среагировал. На этом атака соперников не закончилась. После этого они еще дважды опасно пробивали. Ашковски не реализовал свой момент 30. Сборная Украины забивает гол!!!! Судаков!!!! Македонцы ошиблись у своей штрафной, мяч перехватил Судаков. После касания от Зинченко Судаков подделал мяч под удар. Рикошет от соперника Серафимова, и мяч влетел в ворота мимо голкипера. 26. Зубков пробивал в касание после прострела с фланга. Но мяч попал в находившихся перед воротами игроков. 24. Снова атака через левый фланг от Мудрика. Но сразу три игрока сборной Северной Македонии выходят против него. На этот раз прострел Мудрика был заблокирован 23. Удар от Конопли. Издалека и выше ворот 21. Первый момент у сборной Северной Македонии. Миовски получил пас, и пробил из пределов штрафной. Но пробивать пришлось в борьбе и с острого угла. Трубин среагировал на удар 20. Снова момент у Мудрика. Но ему не дали пробить. Мяч улетел в Довбик. Но и против него было сразу пять соперников. Он сбросил мяч на Мудрика. Тот уже пробил, но выше ворот 17. Украинцы заработали право на штрафной удар. Но после его навеса мяч пролетел над всеми игроками в штрафной. Момент почти полностью потерян. 15. Шанс у Мудрика. Получил пас на фланг, где очутился без соперника. Вошел в штрафную, где пробивал с острого угла. Но снова спас голкипер. Очередной угловой 13. Атака македонцев, после которого пробивал Элези. Но мяч сорвался с ноги и полетел мимо ворот. 11. Довбык получил заброс вперед. Пришлось побороться с защитником. А после этого даже смог пробить с острого угла. Но голкипер отреагировал на удар. Угловой 9. Пока пауза в матче, украинские болельщики на трибунах скандируют "путин – ху*ло" 8. После навеса с фланга Дмитриевски столкнулся со своим защитником. Голкиперу оказывают помощь на поле. 7. Попытка обострения от Миколенко на левом фланге. Но его прострел заблокировали. Угловой 3. Зинченко отдал пас на Зубкова на фланг. Но его пас в штрафной площадке перехватили. Он после этого вступил в борьбу, но именно от украинца мяч вышел за пределы поля 2. Элмас пытался организовать атаку македонцев, но не удалось 1. Матч начался. Футболисты сборной Украины развели мяч из центра поля На поле футболистов выводили дети украинских Героев, погибших на войне Раздается гимн Украины. Его исполняет Сергей Танчинец – лидер группы "Без обмежень" Раздается гимн Северной Македонии. Многие болельщики из этой страны прибыли на матч, поэтому у соперников украинцев тоже будет поддержка Команды уже вышли на поле Матч Украина – Северная Македония начнется в 16:00
Конец матча
ГОООООЛ!!!! Украина!!!! КАРАВАЕВ!!!!
Перекладина
Второй тайм
ГООООООЛ!!!!!! Украина!!!!! Судаков
Матч начался
90+7. Конец матча. Украина победила!
90+7. Зинченко получил желтую карточку за свои празднования
90+6. Какой гол забивает Караваев!
Он перехватил мяч на своей половине поля, убежал флангом от соперника. А потом заметил, что голкипер вышел вдали от линии ворот. Караваев решился на удар. И мяч влетел в ворота
90+4. Адеми получил предупреждение от арбитра за свои споры
90+2. Малиновский подал со штрафного, и Караваев головой задел мяч. Но тот пролетел мимо ворот
90+2. Серафимов получил желтую карточку за фол против Караваева на фланге
90. Арбитр добавил сразу шесть минут к основному времени
Остановка в игре. На поле выбежал один из болельщиков
88. Двойная замена в составе сборной Украины. Сваток и Караваев вышли на поле вместо Судакова и Мудрика
87. Очередной упущенный момент украинцев. И очередной сейв от Дмитриевски. На этот раз он спас свою команду после удара Яремчука с близкого расстояния
84. Трайковски вышел на поле вместо Миовски в Северной Македонии
83. Малиновский выполнил угловой. Но отправил мяч на дальнюю штангу, где никого из футболистов не было
81. Опасный и точный удар от Судакова. Но голкипер задел мяч, который после этого попал и в перекладину
77. Мудрик отважился на дальний удар в угол ворот. Но мяч пролетел мимо ворот.
76. Двойная замена в составе сборной Украины. Яремчук и Сидорчук вышли на поле вместо Довбыка и Зинченко
74. Дориев вышел на замену вместо Элези в сборной Северной Македонии
73. Адеми сумел выйти на ударную позицию. Но с ударом не сложилось. Мяч полетел именно туда, где находился Трубин, забравший его в руки.
72. И снова фол от Малиновского.
70. Македонцы разыграли штрафной удар. Пробивал Барди, но мяч полетел выше ворот
69. Малиновский сразу получил желтую карточку от арбитра. И теперь будет вынужден пропустить следующий матч из-за дисквалификации
68. Первая замена в составе сборной Украины. Руслан Малиновский вышел вместо Александра Зубкова на правый фланг атаки
62. Еще одна замена в Северной Македонии – Адеми вышел вместо Атанасова
60. Перекладина спасла сборную Северной Македонии от второго пропущенного гола в этом матче. После подачи с углового Матвиенко пробил головой. Но попал в каркас ворот
58. Какой момент не реализовал Мудрык! Контрвыпад украинцев. Довбык сумел удержать мяч. И сделать заброс в штрафную, куда вбегал Мудрик. Но отправить мяч мимо голкипера украинскому вингеру не удалось – Дмитриевски отбил мяч. Момент был потерян.
57. Муслиу пробивал в падении через себя. Но отправил мяч выше ворот
53. Чурлинов едва ли не сразу чуть не наказал украинцев. Он прорвался мимо украинских защитников и пробивал по воротам. Спас Трубин.
51. Довбык не забил, когда оказался один на один перед голкипером. Он отправил мяч мимо ворот
48. Миколенко прервал опасный прострел от Элмаса в штрафной площади
47. Довбык прорывался к воротам. Но неудачно в штрафной сыграл при попытке обыграть соперника. И именно от украинского нападающего мяч покинул пределы поля.
46. Второй тайм начался
46. Сразу двойная замена в составе сборной Северной Македонии в перерыве. Димоски и Чурлинов вышли на поле вместо Асковски и Манева.
45+2. Конец первого тайма
45. Арбитр добавил две минуты к основному времени первого тайма.
44. Опасный удар от Элмаса. Целил в верхний дальний угол ворот. Но пробил мимо ворот
41. Довбик пробивал головой после подачи с углового. И мяч пролетел в считанных сантиметрах от штанги.
40. Прострел от Довбика. Но его прострел заблокировали. Угловой
35. Опасные моменты у ворот украинцев. Миовски сумел в борьбе пробить по воротам украинцев. Но Трубин среагировал.
На этом атака соперников не закончилась. После этого они еще дважды опасно пробивали. Ашковски не реализовал свой момент
30. Сборная Украины забивает гол!!!! Судаков!!!!
Македонцы ошиблись у своей штрафной, мяч перехватил Судаков. После касания от Зинченко Судаков подделал мяч под удар. Рикошет от соперника Серафимова, и мяч влетел в ворота мимо голкипера.
26. Зубков пробивал в касание после прострела с фланга. Но мяч попал в находившихся перед воротами игроков.
24. Снова атака через левый фланг от Мудрика. Но сразу три игрока сборной Северной Македонии выходят против него. На этот раз прострел Мудрика был заблокирован
23. Удар от Конопли. Издалека и выше ворот
21. Первый момент у сборной Северной Македонии. Миовски получил пас, и пробил из пределов штрафной. Но пробивать пришлось в борьбе и с острого угла. Трубин среагировал на удар
20. Снова момент у Мудрика. Но ему не дали пробить. Мяч улетел в Довбик. Но и против него было сразу пять соперников. Он сбросил мяч на Мудрика. Тот уже пробил, но выше ворот
17. Украинцы заработали право на штрафной удар. Но после его навеса мяч пролетел над всеми игроками в штрафной. Момент почти полностью потерян.
15. Шанс у Мудрика. Получил пас на фланг, где очутился без соперника. Вошел в штрафную, где пробивал с острого угла. Но снова спас голкипер. Очередной угловой
13. Атака македонцев, после которого пробивал Элези. Но мяч сорвался с ноги и полетел мимо ворот.
11. Довбык получил заброс вперед. Пришлось побороться с защитником. А после этого даже смог пробить с острого угла. Но голкипер отреагировал на удар. Угловой
9. Пока пауза в матче, украинские болельщики на трибунах скандируют "путин – ху*ло"
8. После навеса с фланга Дмитриевски столкнулся со своим защитником. Голкиперу оказывают помощь на поле.
7. Попытка обострения от Миколенко на левом фланге. Но его прострел заблокировали. Угловой
3. Зинченко отдал пас на Зубкова на фланг. Но его пас в штрафной площадке перехватили. Он после этого вступил в борьбу, но именно от украинца мяч вышел за пределы поля
2. Элмас пытался организовать атаку македонцев, но не удалось
1. Матч начался. Футболисты сборной Украины развели мяч из центра поля
На поле футболистов выводили дети украинских Героев, погибших на войне
Раздается гимн Украины. Его исполняет Сергей Танчинец – лидер группы "Без обмежень"
Раздается гимн Северной Македонии. Многие болельщики из этой страны прибыли на матч, поэтому у соперников украинцев тоже будет поддержка
Команды уже вышли на поле
Матч Украина – Северная Македония начнется в 16:00