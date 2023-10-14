Украина – Северная Македония: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024

Сборная Украины по футболу в субботу, 14 октября, проведет матч отбора на Евро-2024. Соперником украинцев будет сборная Северной Македонии. Онлайн-трансляция матча Украина – Северная Македония доступна на сайте 24 Канала.

Сборная Украины уже не в первый раз сыграет против Северной Македонии. В 2003 и в 2004 годах это были товарищеские матчи. В 2014 и 2015 годах наши команды встретились в отборе на чемпионат Европы. А вот в 2021 году мы уже встретились на самом Евро-2020. И тогда победили украинцы.

Стоит внимания Отбор на Евро-2024: календарь матчей и турнирная таблица

16 июня 2023 года Северная Македония и Украина провели матч уже в рамках отбора на Евро-2024. И тогда после первого тайма украинцы уступали со счетом 2:0. Но в итоге одержали победу со счетом 2:3.

О том, что Северная Македония довольно серьезный соперник, свидетельствует и то, что команда набрала столько же очков, как и Украина – по семь. Правда, шесть очков были завоеваны в матчах с аутсайдером группы – сборной Мальты. Но один балл команда заработала за матч против Италии.

Матч Украина – Северная Македония состоится в Праге на "Эпет Арена".

Трансляция матча Украина – Северная Македония доступна на региональных каналах Суспільне. Но только в цифровом T2 и кабельных сетях. Местные телеканалы Суспільне на OTT-платформах не будут транслировать матч из-за условий договора. Онлайн-трансляция матча Украина – Северная Македония будет осуществляться только на платформе Megogo.

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Северная Македония будет доступна на сайте 24 Канала в этой новости.

Украина – Северная Македония 2:0

Гол: Судаков, 30, Караваев, 90+6

Стартовые составы

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Зинченко, Степаненко, Судаков, Мудрик, Зубков, Довбик.

Запасные: Бущан, Михайличенко, Сваток, Сидорчук, Малиновский, Яремчук, Буяльский, Назарина, Пихаленок, Ванат, Караваев, Ризнык.

Запасные: Бущан, Михайличенко, Сваток, Сидорчук, Малиновский, Яремчук, Буяльский, Назарина, Пихаленок, Ванат, Караваев, Ризнык. Северная Македония: Дмитриевски, Муслиу, Серафимов, Манев, Алиоски, Барди, Атанасов, Элези, Ашковски, Миовски, Элмас.