Сборная Украины уже не в первый раз сыграет против Северной Македонии. В 2003 и в 2004 годах это были товарищеские матчи. В 2014 и 2015 годах наши команды встретились в отборе на чемпионат Европы. А вот в 2021 году мы уже встретились на самом Евро-2020. И тогда победили украинцы.

Стоит внимания Отбор на Евро-2024: календарь матчей и турнирная таблица

16 июня 2023 года Северная Македония и Украина провели матч уже в рамках отбора на Евро-2024. И тогда после первого тайма украинцы уступали со счетом 2:0. Но в итоге одержали победу со счетом 2:3.

О том, что Северная Македония довольно серьезный соперник, свидетельствует и то, что команда набрала столько же очков, как и Украина – по семь. Правда, шесть очков были завоеваны в матчах с аутсайдером группы – сборной Мальты. Но один балл команда заработала за матч против Италии.

Матч Украина – Северная Македония состоится в Праге на "Эпет Арена". Игра начнется в 16:00.

Трансляция матча Украина – Северная Македония доступна на региональных каналах Суспільне. Но только в цифровом T2 и кабельных сетях. Местные телеканалы Суспільне на OTT-платформах не будут транслировать матч из-за условий договора. Онлайн-трансляция матча Украина – Северная Македония будет осуществляться только на платформе Megogo.

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Северная Македония будет доступна на сайте 24 Канала в этой новости.

Украина – Северная Македония 1:0

Гол: Судаков, 30

Стартовые составы

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Зинченко, Степаненко, Судаков, Мудрик, Зубков, Довбик.

Запасные: Бущан, Михайличенко, Сваток, Сидорчук, Малиновский, Яремчук, Буяльский, Назарина, Пихаленок, Ванат, Караваев, Ризнык.

Запасные: Бущан, Михайличенко, Сваток, Сидорчук, Малиновский, Яремчук, Буяльский, Назарина, Пихаленок, Ванат, Караваев, Ризнык. Северная Македония: Дмитриевски, Муслиу, Серафимов, Манев, Алиоски, Барди, Атанасов, Элези, Ашковски, Миовски, Элмас.

17:21, 14 октября 62. Еще одна замена в Северной Македонии – Адеми вышел вместо Атанасова

17:19, 14 октября Перекладина 60. Перекладина спасла сборную Северной Македонии от второго пропущенного гола в этом матче. После подачи с углового Матвиенко пробил головой. Но попал в каркас ворот

17:17, 14 октября 58. Какой момент не реализовал Мудрык! Контрвыпад украинцев. Довбык сумел удержать мяч. И сделать заброс в штрафную, куда вбегал Мудрик. Но отправить мяч мимо голкипера украинскому вингеру не удалось – Дмитриевски отбил мяч. Момент был потерян.

17:16, 14 октября 57. Муслиу пробивал в падении через себя. Но отправил мяч выше ворот

17:12, 14 октября 53. Чурлинов едва ли не сразу чуть не наказал украинцев. Он прорвался мимо украинских защитников и пробивал по воротам. Спас Трубин.

17:10, 14 октября 51. Довбык не забил, когда оказался один на один перед голкипером. Он отправил мяч мимо ворот

17:08, 14 октября 48. Миколенко прервал опасный прострел от Элмаса в штрафной площади

17:06, 14 октября 47. Довбык прорывался к воротам. Но неудачно в штрафной сыграл при попытке обыграть соперника. И именно от украинского нападающего мяч покинул пределы поля.

17:05, 14 октября Второй тайм 46. Второй тайм начался

17:04, 14 октября 46. Сразу двойная замена в составе сборной Северной Македонии в перерыве. Димоски и Чурлинов вышли на поле вместо Асковски и Манева.

16:49, 14 октября 45+2. Конец первого тайма

16:47, 14 октября 45. Арбитр добавил две минуты к основному времени первого тайма.

16:45, 14 октября 44. Опасный удар от Элмаса. Целил в верхний дальний угол ворот. Но пробил мимо ворот

16:43, 14 октября 41. Довбик пробивал головой после подачи с углового. И мяч пролетел в считанных сантиметрах от штанги.

16:42, 14 октября 40. Прострел от Довбика. Но его прострел заблокировали. Угловой

16:37, 14 октября 35. Опасные моменты у ворот украинцев. Миовски сумел в борьбе пробить по воротам украинцев. Но Трубин среагировал. На этом атака соперников не закончилась. После этого они еще дважды опасно пробивали. Ашковски не реализовал свой момент

16:31, 14 октября ГООООООЛ!!!!!! Украина!!!!! Судаков 30. Сборная Украины забивает гол!!!! Судаков!!!! Македонцы ошиблись у своей штрафной, мяч перехватил Судаков. После касания от Зинченко Судаков подделал мяч под удар. Рикошет от соперника Серафимова, и мяч влетел в ворота мимо голкипера.

16:28, 14 октября 26. Зубков пробивал в касание после прострела с фланга. Но мяч попал в находившихся перед воротами игроков.

16:26, 14 октября 24. Снова атака через левый фланг от Мудрика. Но сразу три игрока сборной Северной Македонии выходят против него. На этот раз прострел Мудрика был заблокирован

16:25, 14 октября 23. Удар от Конопли. Издалека и выше ворот

16:23, 14 октября 21. Первый момент у сборной Северной Македонии. Миовски получил пас, и пробил из пределов штрафной. Но пробивать пришлось в борьбе и с острого угла. Трубин среагировал на удар

16:22, 14 октября 20. Снова момент у Мудрика. Но ему не дали пробить. Мяч улетел в Довбик. Но и против него было сразу пять соперников. Он сбросил мяч на Мудрика. Тот уже пробил, но выше ворот

16:20, 14 октября 17. Украинцы заработали право на штрафной удар. Но после его навеса мяч пролетел над всеми игроками в штрафной. Момент почти полностью потерян.

16:17, 14 октября 15. Шанс у Мудрика. Получил пас на фланг, где очутился без соперника. Вошел в штрафную, где пробивал с острого угла. Но снова спас голкипер. Очередной угловой

16:15, 14 октября 13. Атака македонцев, после которого пробивал Элези. Но мяч сорвался с ноги и полетел мимо ворот.

16:13, 14 октября 11. Довбык получил заброс вперед. Пришлось побороться с защитником. А после этого даже смог пробить с острого угла. Но голкипер отреагировал на удар. Угловой

16:12, 14 октября 9. Пока пауза в матче, украинские болельщики на трибунах скандируют "путин – ху*ло"

16:11, 14 октября 8. После навеса с фланга Дмитриевски столкнулся со своим защитником. Голкиперу оказывают помощь на поле.

16:09, 14 октября 7. Попытка обострения от Миколенко на левом фланге. Но его прострел заблокировали. Угловой

16:05, 14 октября 3. Зинченко отдал пас на Зубкова на фланг. Но его пас в штрафной площадке перехватили. Он после этого вступил в борьбу, но именно от украинца мяч вышел за пределы поля

16:04, 14 октября 2. Элмас пытался организовать атаку македонцев, но не удалось

16:02, 14 октября Матч начался 1. Матч начался. Футболисты сборной Украины развели мяч из центра поля

15:59, 14 октября На поле футболистов выводили дети украинских Героев, погибших на войне

15:57, 14 октября Раздается гимн Украины. Его исполняет Сергей Танчинец – лидер группы "Без обмежень"

15:56, 14 октября Раздается гимн Северной Македонии. Многие болельщики из этой страны прибыли на матч, поэтому у соперников украинцев тоже будет поддержка

15:56, 14 октября Команды уже вышли на поле

15:51, 14 октября Все готово к матчу.