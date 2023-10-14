Из-за полномасштабной войны России в Украине украинские футбольные команды должны проводить свои домашние матчи за границей. Исключение не является сборной.

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"Украинские игроки ожидают мощную сине-желтую болельщицкую армию"

Свой ближайший домашний поединок "сине-желтые" проведут в чешской Праге на стадионе местной Спарты.

В столице Чехии подопечные Сергея Реброва точно смогут рассчитывать на поддержку. Все билеты на предстоящую игру против Северной Македонии реализовали.

Однако есть один нюанс. Пять тысяч мест на трибунах из возможных 18 будут пустыми. Все из-за наказания УЕФА, который отреагировал на расистское поведение украинских болельщиков в предыдущей встрече

Также УАФ получила штраф в размере 20 тысяч евро и получила запрет на продажу билета украинцам на следующий выездной матч отбора на Евро-2024 против Мальты, который состоится 17 октября.

Но в Ассоциации надеются, что, несмотря на эти запреты, 12-й игрок команды устроит безумную поддержку подопечным Реброва в Праге.

Как бы там ни было, украинские игроки ожидают мощную сине-желтую болельщицкую армию, которая будет неустанно гнать их на ворота оппонентов в номинально домашнем поединке. Эта неизменная формула единения и синергии украинцев во время матчей национальной команды ради победы должна четко работать в Праге,

– говорится в материале пресс-службы УАФ.

К слову. Начало встречи Украина – Северная Македония 14 октября в 16:00.