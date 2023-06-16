Валидольный камбек Украины: команда Реброва выиграла "мертвую" игру с Северной Македонией - видео

"Сине-желтые" откровенно провалили первый тайм в Скопье и были близки к позорному поражению. Впрочем, после перерыва сборная Украины вышла новой и смогла создать топовый камбек.

Северная Македония – Украина 2:3

Голы: Барди, 31 (пен), Элмас, 39 – Забарный, 62, Конопля, 68, Цыганков, 83.

Сборная Украины провела первый официальный матч под руководством Сергея Реброва. "Сине-желтые" противостояли Северной Македонии в отборе на Евро-2024, пишет 24 канал.

По теме Календарь матчей сборной Украины по футболу на 2023 год

Украина еще в марте стартовала в группе, но первую встречу провела неудачно. Наша команда ничего не смогла противопоставить Англии (0:2). Поэтому для продолжения борьбы за прямой выход на ЧЕ "сине-желтым" нужно было обязательно побеждать.

Состав Реброва без изменений

Македонцы же представляли серьезную силу. Подопечные Милевски стартовали с победы над Мальтой, но за последние два года успели обыграть Германию и Италию, а также впервые сыграть на Евро.

Для Реброва это был второй матч во главе команды. Четыре дня тому назад Украина провела достойную встречу с Германией, расписав ничью 3:3. В матче с македонцами тренер выставил тот же состав, что и в Бремене.

Провал в первом тайме

Украина начала резво, нанеся первый удар уже на первой минуте. Впрочем, в дальнейшем инициатива переходила к балканцам и они смогли отправить "сине-желтых" в нокдаун в первом тайме.

Читайте также Календарь матчей сборной Украины по футболу на 2023 год

Сначала Матвиенко сыграл рукой в собственной площадке и судья поставил пенальти. Его реализовал Барди. А чуть позже гол-конфетку забил Элиф Элмас. Игроку Наполи удался невероятный удар из-за пределов штрафной.

Впрочем, во втором тайме подопечные Реброва собрались и прижали хозяев к их воротам. Тренер запустил Коноплю, Ваната и Малиновского. Несмотря на игровое преимущество, сократить счет гости смогли лишь на 62 минуте.

Топовый камбэк Украины

После подачи Цыганкова с углового первым на мяче был Забарный, пробивший кипера македонцев. А уже через шесть минут "сине-желтые" восстановили паритет. Невероятный слалом удался Мудрику, прошедшему на фланге троих.

Михаил прострелил в центр и там от души к мячу приложился Конопля, который просто прошил Димитриевски. После этого психологическая инициатива уже была на стороне подопечных Реброва, побежавших вырывать победу.

Помогло нашей команде удаление Муслиу, который повторно заработал желтую карточку. В итоге "сине-желтые" дожали балканцев. После заброса от Мудрика защита Северной Македонии не уследила за Цыганковым, который головой переправил мяч в ворота.

Стоит знать Украина в отборе на Евро-2024: результат, календарь матчей и турнирная таблица

Подтягиваемся в турнирной таблице

Таким образом, Сергей Ребров одерживает валидольную победу в дебютном матче во главе сборной Украины. Это позволяет нашей команде догнать в таблице Италию и Северную Македонию, хотя пока и уступает им по разнице голов.

Следующий матч Украина проведет 19 июня против Мальты. Он будет номинально домашним, но из-за войны встреча пройдет в словацкой Трнаве.

Видеообзор матча Северная Македония – Украина: