Украина попытается одержать первую победу на Евро-2020: прогноз на матч с Северной Македонией

Сборная Украины 17 июня сыграет свой второй поединок в группе С на Евро-2020. Букмекеры дали прогноз на противостояние против Северной Македонии.

Украина идет за победой

Украинская сборная с обидного поражения стартовала на Евро-2020. Ее обидчиком стали Нидерланды 3:2. Украинцы в начале второго тайма пропустили два быстрых гола. Но смогли быстро оправиться от шока.

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Андрей Ярмоленко стал автором первого гола нашей команды на этом турнире. Полузащитнику удался классный обводящий удар из-за пределов штрафной. Уже через несколько минут Роман Яремчук и вообще сравнял цифры на табло. Однако удержать мировую не удалось. В конце встречи нидерландцы в третий раз отметились голом в воротах украинцев. Даже такое поражение добавляет оптимизма на два других матча украинской сборной в группе С.

Ярмоленко благодаря голу смог сравниться с Шевченко по результативности в "сине-желтой" футболке . У обоих по 61 очку.

Северная Македония показала хороший футбол и дали бой Австрии. Горан Пандев отличился в составе следующего соперника сборной. Нападающий является одним из самых возрастных футболистов. Однако на все 90 минут футболистов Северной Македонии не хватило. Австрийцы забили дважды и вырвали победу 3:1.

История противостояний

Украина ранее четыре раза встречалась с тогда еще Македонией. В товарищеских встречах нашим ребятам победить не удалось (в 2003 году – 0:0 и в 2004 году – 0:1), а вот в отборе на Евро-2016 две победы были за украинцами – 1:0 (дома) и 2:0 (на выезде).

Что прогнозируют букмекеры Favbet

Матч 2-го тура группы С Украина – Северная Македония состоится в четверг, 17 июня. Стартовый свисток аргентинского рефери прозвучит в 16:00.

Украина – фаворит этого противостояния. Именно на победу команды Шевченко можно сделать ставку с коэффициентом 1,70. Победа Северной Македонии оценена в 5,50. Ничья в этом поединке тоже не является исключением – 3,85.

Скорее всего украинская сборная будет праздновать победу со счетом 2:0. Именно на такой счет стоит коэффициент 6,10. На минимальный успех соперника (0:1) – 11.

Первыми порадуют своих болельщиков хозяева матча с Украины – 1,50. На то, что первыми в матче в Бухаресте отметятся гости – 3,10.

Будет ли пенальти во встрече? Нет – 1,40. Да – 2,80. Также букмекеры склоняются к тому, что команды доигрывают встречу в полных составах.