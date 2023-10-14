Украина против Северной Македонии: в какой форме соперники сыграют матч отбора Евро-2024

Подопечные Сергея Реброва в матче 7-го тура квалификации чемпионата Европы-2024 встретятся с командой Северной Македонии. Только победный счет устроит нашу сборную.

Номинально домашний поединок сборная Украины сыграет в Праге на стадионе "Эпет Арена". Первая встреча соперников по группе С завершилась волевой победой "сине-желтых" со счетом 3:2.

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На поединке Украина – Северная Македония ожидается аншлаг, так что поддержка нашим ребятам обеспечена.

Тем временем команды определились с цветом формы, в которой проведут поединок. Полевые игроки сборной Украины выйдут на матч в синем комплекте формы, а вратарь – в красном.

Форма сборной Украины / УАФ

Сборная Северной Македонии проведет поединок в белой форме, а голкипер – в зеленой.

Форма сборной Северной Македонии / УАФ

Напомним, что после пяти сыгранных матчей украинцы и македонцы завоевали одинаковое количество очков – по 7. Только победа в отчетном матче позволит надеяться на прямую путевку на Евро-2024.