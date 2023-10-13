После пяти сыгранных матчей сборные Украины и Северной Македонии набрали одинаковое количество очков – по 7. Поэтому у подопечных Реброва нет права на ошибку в номинально домашнем матче.

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Минус еще один футболист

Во время пресс-конференции Сергей Ребров сообщил о новой кадровой потере. Из-за повреждения матч против "красных львов" пропустит одноклубник Месси Сергей Кривцов.

Что касается состава, то, к сожалению, у Сергея Кривцова есть повреждение, которое у него было еще в Америке. К сожалению, в этом матче он не будет участвовать. С другой стороны, Денис Попов возвращается в общую группу и будет тренироваться. Остальные футболисты готовы к завтрашней встрече,

– сказал Ребров.

Большой проблемой стало отсутствие в команде ее лидеров – Виктора Цыганкова и Андрея Ярмоленко. Однако в сборной есть игроки, которые смогут их заменить.

Я не считаю, что будет очень сложно. У нас есть игроки, которые могут их заменить. Я уверен, что завтра мы сыграем сильнейшим составом, несмотря на травмы некоторых исполнителей. Такие же проблемы есть у сборной Северной Македонии. Мы в равных условиях,

– отметил Ребров.

Ребров: Важно получить уверенность с первых минут

В первом матче против Северной Македонии (3:2) сборная Украины провалила первый тайм, преломив ход встречи во втором. Главный тренер "сине-желтых" подчеркнул, что работа над ошибками была выполнена, а потому сыграют более ответственно.

Это был первый официальный матч для нас, я видел желание игроков. Первая игра – всегда сложная. Очень важно получить уверенность с первых минут. К сожалению, мы ее не получили, пропустили один мяч, другой. Отлично, что мы вернулись во втором тайме. Мы проанализировали эту игру, понимаем, что должны начинать завтрашнюю встречу по-другому. Футболисты это осознают, думаю, они будут играть более сконцентрированно,

– подытожил Сергей Станиславович.

Напомним, что матч Украина – Северная Македония состоится в Праге в субботу, 14 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16.00 по киевскому времени.