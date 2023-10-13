Після п'яти зіграних матчів збірні України та Північної Македонії набрали однакову кількість очок – по 7. Тож підопічні Реброва не мають права на помилку в номінально домашньому матчі.

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Мінус ще один футболіст

Під час пресконференції Сергій Ребров повідомив про нову кадрову втрату. Через пошкодження матч проти "червоних левів" пропустить одноклубник Мессі Сергій Кривцов.

Щодо складу, то, на жаль, Сергій Кривцов має пошкодження, яке в нього було ще в Америці. На жаль, у цьому матчі він не братиме участь. З іншого боку, Денис Попов повертається до загальної групи й буде тренуватися. Решта футболістів готові до завтрашньої зустрічі,

– сказав Ребров.

Великою проблемою стала відсутність в команді її лідерів – Віктора Циганкова та Андрія Ярмоленка. Однак в збірній є гравці, які зможуть їх замінити.

Я не вважаю, що буде дуже складно. У нас є гравці, які можуть їх замінити. Я впевнений, завтра ми зіграємо найсильнішим складом, попри травми деяких виконавців. Такі ж самі проблеми є в збірної Північної Македонії. Ми в рівних умовах,

– відзначив Ребров.

Ребров: Важливо отримати впевненість з перших хвилин

У першому матчі проти Північної Македонії (3:2) збірна України провалила перший тайм, переломивши хід зустрічі в другому. Головний тренер "синьо-жовтих" наголосив, що робота над помилками була виконана, а тому зіграють більш відповідально.

Це був перший офіційний матч для нас, я бачив бажання гравців. Перша гра – завжди складна. Дуже важливо було отримати впевненість із перших хвилин. На жаль, ми її не отримали, пропустили один м’яч, другий. Дуже добре, що ми повернулися в другому таймі. Ми проаналізували ту гру, розуміємо, що повинні починати завтрашню зустріч по-іншому. Футболісти це усвідомлюють, гадаю, вони гратимуть більш сконцентровано,

– підсумував Сергій Станіславович.

Нагадаємо, що матч Україна – Північна Македонія відбудеться в Празі у суботу, 14 жовтня. Стартовий свисток арбітра пролунає о 16:00 за київським часом.