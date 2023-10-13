У Сергея Реброва во время интервью решили спросить его отношение к Анатолию Тимощуку. Они ведь провели немало матчей за сборную Украины вместе. Однако после окончания карьеры футболиста Тимощук решил остаться работать в России – в санкт-петербургском Зените. И он не покинул этот клуб даже тогда, когда Россия начала войну против Украины.

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"У меня нет никакого желания разговаривать с такими людьми. Сейчас война. Поэтому уж нужно каждому решить, где они: они с Украиной или они там, с рашистами? Ты не можешь быть посередине, я – нейтральный, я вне политики. Сейчас такого нет. Тимощук выбрал ту сторону", – ответил Сергей Ребров.

В общем, Сергей Ребров убежден, что каждый должен в этом случае сделать сознательный выбор – какую сторону выбрать.

"Это его жизнь. Я даже не упоминаю о нем. Я понимаю, что это большое имя когда-то было в футболе. Но сейчас этого имени для меня нет", – отметил Сергей Ребров.

При этом у Сергея Реброва тоже есть опыт выступлений в России. В марте 2008 года он стал игроком казанского Рубина, с которым стал чемпионом России. Летом 2009 года он покинул команду и закончил профессиональную карьеру футболиста. А после начала войны перестал поддерживать связь игроками из России, с которыми вместе выступал.

"Сейчас нет никакого желания вообще разговаривать. Я не отвечаю на звонки, интересы. Игнорирую. У нас нет желания общаться, даже если этот человек не сделал тебе ничего плохого", – рассказал Сергей Ребров.