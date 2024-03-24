Юношеская сборная Украины U-19 ведет борьбу за выход на Евро-2024. В двух стартовых встречах подопечные Дмитрия Михайленко победили Северную Македонию (2:0) и Латвию (3:0).

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Шевченко нужно садиться за учебник украинского языка

В двух победных матчах принял участие Кристиан Шевченко – сын президента УАФ Андрея Шевченко. В СМИ сообщалось, что 17-летний вингер не владеет украинским языком, а потому для него специально взяли переводчика.

Однако эту информацию опроверг Дмитрий Михайленко. Главный тренер Украины U-19 владеет английским и может с ним общаться.

Нет, у него нет никакого переводчика. Тренерский штаб разговаривает на английском, поэтому один из тренеров, когда надо что-то объяснить – всегда находится возле него,

– сказал Михайленко.

Впрочем, наставник признал определенные проблемы в коммуникации между Шевченко-младшим и другими игроками. Зато хавбек дортмундской Боруссии Даниил Кревсун легко влился в коллектив.

"Их адаптация прошла довольно быстро. Кревсун имел до этого здесь знакомых, он очень коммуникационный парень. Так же и Шевченко. Он очень веселый. Сейчас Кристиан общается на английском с игроками, которые тоже владеют этим языком. Такие в команде есть. Он уже свой. Преимущественно дружит с ребятами, которые играют за рубежом, потому что они общаются на английском. Да, это трудно. Это не стопроцентное общение, потому что он не понимает украинский. Но, все равно, чувствует себя, как дома", – отметил тренер сборной.

Важно. Свой заключительный матч в отборе Евро-2024 подопечные Дмитрия Михайленко сыграют 26 марта. Соперником "сине-желтых" будет сборная Швейцарии. Для получения путевки нашим ребятам достаточно будет сыграть вничью.