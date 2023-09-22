Україна – Сербія 1:2

Голи: Овдійчук, 20 – Чанкович, 64, Дам'янович, 79

Жіночі збірні України та Сербії провели зустріч в рамках 1-го туру Ліги націй, з якої переможцями вийшли гості. Українки втратили перевагу по ходу матчу, пише 24 Канал.

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Гіркий початок

Жіночі національні збірні також цього року отримали нагоду взяти участь у міжнародних змаганнях, котрі повинні замінити командам товариські поєдинки. Ліга націй стартувала перед початком відбору до чемпіонату Європи-2025, а тому збірна України ще й може вхопитись за додатковий шанс, аби кваліфікуватись на престижний континентальний турнір.

Суперницями "синьо-жовтих" у першому матчі Ліги націй (дивізіон В) стала мастита Сербія, у складі якої виступає низка футболісток із провідних європейських колективів, таких як Баварія чи Челсі. Та от не дивлячись на статус свого суперника, українки, яких вперше на гру вивів новоспечений тренер команди Володимир Пятенко, все ж змогла дати бій іменитим сербкам.

Зокрема, збірній України вдалось відзначитись ще у першій половині першого тайму. Сталося це після обрізки воротарки збірної Сербії, яка невдало виконала вільний удар, у підсумку якого м'яч опинився в ногах Овдійчук. Нападниця протягнула м'яч із центру поля, вийшовши на побачення із сербською голкіперкою та реалізувавши свою нагоду. Та от у другому таймі все змінилось.

Гості почали тиснути на українок, що, звичайно ж, принесло свій результат. На 64-ій хвилині матчу, під час хаосу у карному майданчику "синьо-жовтих", Чанкович пробила у дальній від себе кут воріт, вирівнявши ваги матчу. Збірна України не бажала втрачати три залікових бали, тому кинулись відігрувати перемогу, але нереалізований вихід сам-на-сам українок дав про себе знати, оскільки уже на 79-ій хвилині сербки відзначились вдруге. Не забиваєш ти – забивають тобі.

Відеоогляд матчу:

Таким чином, "синьо-жовті" поступились у дебютному матчі в Лізі конференцій із рахунком 1:2. Квартет з українками та сербками також формують збірні Польщі та Греції, які ще чекають на свою зустріч. Переможець групи зможе піднятись до вищого дивізіону.

Розклад матчів збірної у Лізі націй