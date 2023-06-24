Почти в плей-офф: сборная Украины одержала вторую победу на Евро U21 благодаря автоголу – видео

Команда Руслана Ротаня была близка к потере очков в игре с хозяевами турнира. Впрочем, хавбек соперника пришел на помощь "сине-желтым" на последних минутах.

Румыния U21 – Украина U21 0:1

Гол: Дикан, 89 (автогол)

Молодежная сборная Украины уже провела второй матч на Евро U21. В первой встрече команда Ротаня одолела прямого конкурента Хорватию, что приблизило "сине-желтых" к плей-офф, пишет 24 Канал.

По теме Молодежное Евро-2023: результаты матчей и турнирная таблица

Победа над румынами во втором туре фактически гарантировала бы Украине место в 1/4 финала. В первом матче хозяева турнира без шансов уступили испанцам (0:3), поэтому выглядели андедогами в битве с нашей командой.

Несмотря на это, подопечные Сэнду неплохо огрызались с первых же минут. Трубину еще до перерыва пришлось дважды спасать команду после опасных моментов.

Ужасная реализация Кащука

Инициатива все равно была на стороне Украины. Несмотря на моменты румын, наша команда имела их больше. Лишь один Кащук мог трижды забивать в первой половине, имея чуть ли не стопроцентные шансы.

К сожалению, реализация Алексея сильно подводила. Также неплохо пробивал Криськив после дриблинга в площадку румын. После перерыва украинцы продолжали давить, но нашей команды не хватало либо последнего удара, либо удачи.

Читайте также "Сине-желтый" сюрприз: два игрока сборной Украины попали в команду первого тура Евро-2023

Сами не можем – румыны помогут

Румыны после перерыва несколько выпадов организовали. Впрочем, они были куда более опасными для Трубина. Ротань пытался вырвать победу, выпустив Ваната, Брагару и Вьюника. Но пробить Тирновану смог только собственный игрок.

Брагар пошел слалом вдоль лицевой линии. Хавбек Черноморца прострелил в центр на Ваната, но под мяч неудачно подставился Дикан. От хавбека снаряд залетел в ворота.

Украина почти в плей-офф

На последних минутах сдали нервы у Ваната, подравшегося с соперником и получившего прямую красную карточку. Нападающий рискует пропустить не только матч с Испанией, но и возможные дальнейшие наши игры на Евро.

Стоит знать Как сборной Украины по футболу выйти на Олимпиаду-2024

Тем не менее победа почти гарантирует нашей команде выход в 1/4 финала. У нашей команды 6 очков, и если вечером Испания не проигрывает Хорватии, то подопечные Ротаня точно сыграют в плей-офф. В последнем туре 27 июня Украина будет играть против испанцев.

Видеообзор матча Румыния – Украина: