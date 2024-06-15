Дважды обслуживал матчи украинских команд: кто рассудит первую игру сборной Украины на Евро

В понедельник, 17 июня, свой путь на чемпионате Европы по футболу начнет сборная Украины. Соперником "сине-желтых" станет национальная команда Румынии.

Начало матча состоится в 16:00 по киевскому времени. УЕФА обнародовал судейское назначение на эту игру.

Читайте также Пропагандисты в экстазе: в стартовом матче Евро-2024 на трибунах вывесили флаг России

Кто будет судить матч Украина – Румыния

Поединок будет обслуживать шведская бригада арбитров. Стартовый свисток на "Альянц Арене" в Мюнхене сделает Гленн Нюберг, который будет главным.

С украинскими командами он пересекался дважды и оба матча закончились вничью:

20.07.2022 Динамо 0:0 Фенербахче

14.09.2022 Шахтер 1:1 Селтик

Помогать в поле шведскому судье будут его земляки Махмод Беиджи и Андреас Седерквист. Резервный арбитр – Эспен Эскос, а главным судьей VAR назначен Роб Диперинк.

. В начале апреля Гленн Нюберг попал в серьезный скандал. Тогда он не назначил пенальти в пользу Баварии в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против лондонского Арсенала, поэтому в Мюнхене на трибунах его могут встретить не слишком гостеприимно.

Напомним, что сборная Украины по футболу на Евро-2024 попала в группу E. Кроме Румынии соперниками "сине-желтых" также станут Словакия и Бельгия.