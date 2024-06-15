Начало матча состоится в 16:00 по киевскому времени. УЕФА обнародовал судейское назначение на эту игру.
Читайте также Пропагандисты в экстазе: в стартовом матче Евро-2024 на трибунах вывесили флаг России
Кто будет судить матч Украина – Румыния
Поединок будет обслуживать шведская бригада арбитров. Стартовый свисток на "Альянц Арене" в Мюнхене сделает Гленн Нюберг, который будет главным.
С украинскими командами он пересекался дважды и оба матча закончились вничью:
- 20.07.2022 Динамо 0:0 Фенербахче
- 14.09.2022 Шахтер 1:1 Селтик
Помогать в поле шведскому судье будут его земляки Махмод Беиджи и Андреас Седерквист. Резервный арбитр – Эспен Эскос, а главным судьей VAR назначен Роб Диперинк.
Напомним, что сборная Украины по футболу на Евро-2024 попала в группу E. Кроме Румынии соперниками "сине-желтых" также станут Словакия и Бельгия.