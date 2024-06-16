Команда Реброва вступает в бой: где смотреть матч Украина – Румыния на Евро-2024

В понедельник, 17 июня, состоятся очередные три поединка на чемпионате Европы по футболу. В четвертый игровой день свой путь на турнире начнет сборная Украины.

Соперником "сине-желтых" станет национальная команда Румынии. Матч состоится в Мюнхене на "Альянц Арене", пишет 24 Канал.

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Кто будет транслировать поединок Украина – Румыния

Игру рассудит шведская бригада арбитров во главе с 37-летним Гленном Нюбергом, который ранее дважды в своей карьере обслуживал матчи украинских команд. Стартовый свисток прозвучит в 16:00.

Этот поединок станет шестым в истории противостояний между Украиной и Румынией. Сейчас сохраняется полный паритет – по 2 победы у каждой команды и ничья, правда, когда в основное время соперники не определили сильнейшего, то в серии пенальти товарищеского турнира на Кипре триумфовали "сине-желтые".

Игра на Евро-2024 будет первой официальной между командами. Ее можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO, который покажет все поединки турнира. Просмотр доступен по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

Также матч Украина – Румыния будет транслироваться по местным телеканалам Суспільного, которые покажут всего 22 поединка с континентального первенства в Германии, в частности, и все с участием "сине-желтых".

Второй матч группы E Бельгия – Словакия начнется 17 июня в 19:00 (по Киеву).

Отметим, что на сайте 24 Канала будет доступна текстовая трансляция, видео всех голов в течение игры и обзор матча Украина – Румыния сразу после финального свистка.