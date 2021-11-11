Украина разгромила двукратного чемпиона Европы в отборе женского ЧЕ-2023 по баскетболу
Источник:24 канал
Женская сборная Украины по баскетболу сенсационно обыграла команду Франции в первом туре отбора чемпионата Европы-2023. Матч на паркете столичного Дворца спорта против двукратных чемпионок континента завершился со счетом 90:71 в нашу пользу.
Украина – Франция 88:71 (31:23, 23:14, 17:18, 19:16)
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Подопечные Сарджана Радуловича, начиная с первой четверти, захватили преимущество и усилиями своих лидеров обеспечили преимущество в 8 очков. Во второй десятиминутке Ягупова, Филевич и компания поставили соперниц в затруднительное положение, поскольку француженки ничего не смогли с ними поделать на периметре.
После большого перерыва Франция выровняла ход матча, но оторваться, чтобы достать Украину, так и не смогла.
По итогам матча самыми результативными стали Алина Ягупова и Кристина Филевич, у которых на двоих 60 очков.
Видео яркой игры Алины Ягуповой