Тенерифе — Прометей 80:78 (26:18, 18:19, 17:24, 19:17)

Хозяева лучше начали матч и выиграли первую половину. Подопечные Чуса Видореты результативно играли в трехсекундной и с выскоим процентом атаковали с дальней дистанции. Прометею мешали потери и неудачная защита в краске, но еще во второй половине второй четверти чемпион Украины сумел удержать рывок соперника, который на определенном отрезке дистанции убежал на максимальные 16 очков.

К слову Украинский клуб феерично одержал первую победу в сезоне Лиги чемпионов

Но команда Ронена Гинзбурга нашла возможность лучше защититься и не позволила хозяевам увеличить преимущество перед большим перерывом. После двух четвертей хозяева имели 7-очковое лидерство.

Лучший отрезок в матче Прометей провел в третьей четверти, во время которой команда Гинзбурга не только догнала соперника, но и получила 6 очков преимущества. Настоящим икс-фактором для чемпиона Украины стал Вячеслав Петров, который провел свой лучший матч в карьере в Лиге чемпионов. Украинский бигмен реализовал 5 из 5 трехочковых и 7 из 7 бросков с игры, набрав 19 очков за матч.

Прометей продолжил лидировать и в четвертой четверти, получив за 4 с половиной минуты до конца матча максимальные 7 очков преимущества, но... увы, удержать победный счет украинскому клубу не удалось: команда Гинзбурга пропустила рывок Тенерифе 12:3, провалила заключительный отрезок матча в нападении и предоставила слишком много возможностей испанцам, которые они использовали. Тенерифе все же вернул себе лидерство в клатче и довел матч до победы со счетом 80:78.