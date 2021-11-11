Україна – Франція 90:71 (31:23, 23:14, 17:18, 19:16)

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Підопічні Сарджана Радуловича починаючи з першої чверті захопили перевагу та зусиллями своїх лідерів забезпечили перевагу у 8 очок. У другій десятихвилинці Ягупова, Філевич та компанія поставили суперниць у скрутне становище, оскільки француженки нічого не змогли з ними зробити на периметрі.

Після великої перерви Франція вирівняла перебіг матчу, але відірватися, щоб дістати Україну, так і не змогла.

За підсумками матчу найрезультативнішими стали Аліна Ягупова та Крістіна Філевич, у яких на двох 60 очок.

Відео яскравої гри Аліни Ягупової