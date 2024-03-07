"Хотелось мячом в голову влупити": теннисистка-украинка вспомнила матч против россиянки в 2022-м

Марта Костюк рассказала о своих ощущениях во время первых игр с представительницами России с начала полномасштабной войны. Киевлянка призналась, что ей пришлось вызвать врача на корт.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину мировой спорт начал накладывать санкции против представителей страны-террористки. Впрочем, большинство атлетов могут продолжать выступления на международной арене, но в нейтральном статусе.

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Первая встреча Костюк с россиянами

Особенно лояльно к россиянам относятся в теннисе, где не отстранили ни одного представителя России. Зато украинцам неприятно выходить на один корт с теннисистами из этой страны.

Украинская теннисистка Марта Костюк вспомнила первые свои встречи с россиянками и белорусками после начала полномасштабной войны. Киевлянка рассказала о негативных эмоциях, которые ею овладевали в тот момент.

"Я ни разу никому из них не пожала руку. Первый такой матч у меня был против российской пары Кудерметова – Павлюченкова на турнире WTA в Риме. Меня так колбасило в том матче! Просто хотелось им мячом в голову вбить. Все остальное меня не интересовало. Мне было настолько плохо, что я вызвала физио на корт и сказала, что не могу ни играть, ни дышать. Меня просто увели. Руки я им не пожала.

Следующий такой матч у меня был против белоруски Виктории Азаренко на US Open. Перед матчем было огромное напряжение. Все ждали, пожму ли я ей руку. В итоге после игры мы ударили ракетками. Вообще, я жалею сейчас, что даже это сделала. Просто Вика была первой ракеткой мира, выигрывала турниры Grand Slam, легенда и так далее. Она была для меня большим авторитетом. Спортивным, не человеческим, конечно,

– рассказала Марта.

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Как россиян допускают на Олимпиаду

Отметим, что Международный олимпийский комитет советовал федерациям допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. При этом на турниры попадает немало сторонников войны, которые почему-то проходят проверку.

Аналогичный подход МОК применил и к Олимпийским играм-2024 в Париже, куда спортсмены из России могут попасть под нейтральным флагом и после проверки. При этом Украина и многие страны Европы критикуют комитет за это решение, а сами россияне отказываются от участия в Играх.