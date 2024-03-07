З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну світовий спорт почав накладати санкції проти представників країни-терористки. Втім більшість атлетів можуть продовжувати виступи на міжнародній арені, але в нейтральному статусі.

До теми Російських та білоруських тенісистів допустили до Олімпіади-2024

Перша зустріч Костюк з росіянами

Особливо лояльно до росіян ставляться у тенісі, де не відсторонили жодного представника Росії. Натомість українцям неприємно виходити на один корт із тенісистами з цієї країни.

Українська тенісистка Марта Костюк згадала перші свої зустрічі із росіянками та білорусками після початку повномасштабної війни. Киянка розповіла про негативні емоції, які нею оволодівали у той момент.

"Я жодного разу нікому з них не потиснула руку. Перший такий матч в мене був проти російської пари Кудерметова – Павлюченкова на турнірі WTA у Римі. Мене так ковбасило у тому матчі! Просто хотілося їм м’ячем у голову вгатити. Все інше мене не цікавило. Мені було настільки погано, що я викликала фізіо на корт і сказала, що не можу ані грати, ані дихати. Мене просто увели. Руки я їм не потиснула.

Наступний такий матч в мене був проти білоруски Вікторії Азаренко на US Open. Перед матчем була величезна напруга. Усі чекали, чи потисну я їй руку. У підсумку після гри ми вдарили ракетками. Взагалі, я шкодую зараз, що навіть це зробила. Просто Віка була першої ракеткою світу, вигравала турніри Grand Slam, легенда і так далі. Вона була для мене великим авторитетом. Спортивним, не людським, звичайно,

– розповіла Марта.

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Як росіян допускають на Олімпіаду

Відзначимо, що Міжнародний олімпійський комітет радив федераціям допустити росіян та білорусів до міжнародних змагань в нейтральному статусі. При цьому на турніри потрапляє чимало прихильників війни, які чомусь проходять перевірку.

Аналогічний підхід МОК застосував і до Олімпійських ігор-2024 в Парижі, куди спортсмени з Росії можуть потрапити під нейтральним прапором та після перевірки. При цьому Україна та багато країн Європи критикують комітет за це рішення, а самі росіяни відмовляються від участі в Іграх.