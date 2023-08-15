Сборная Украины по баскетболу уступила Турции, но пробилась в плей-офф олимпийского отбора
В заключительном матче пре-олимпийской квалификации подопечные Виталия Степановского встречались с фаворитом группы С Турцией. В двух предыдущих встречах победу праздновали украинцы.
Турция – Украина 85:72 (25:25, 24:16, 21:14, 15:17)
Во вторник, 15 августа, состоялся матч третьего тура олимпийской пре-квалификации по баскетболу. В Стамбуле наша команда встречалась с Турцией, пишет 24 Канал.
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Украинцы дали бой Турции
В очном противостоянии решалась судьба первого места в группе С. Баскетболисты сборной Украины активно начали игру. Благодаря хорошей реализации "сине-желтые" набрали 25 очков в первой четверти, но пропустили столько же.
Во второй партии турецкие баскетболисты начали наращивать свое преимущество. На большой перерыв команды ушли при счете 49:41.
Имея комфортное преимущество, сборная Турции продолжала контролировать ход поединка. Только в последней четверти украинцы прибавили в активности и даже сократили отставание до 8 очков. Однако сотворить чудо и вырвать победу команде Степановского не удалось.
В итоге сборная Украины уступила Турции со счетом 72:85. Самым результативным игроком в составе сборной Украины стал Александр Мишула с 14 очками.
Что дальше
- Наша команда заняла второе место в группе С. В плей-офф подопечные Степановского встретятся с лидером группы D, где после двух туров лидирует Хорватия.
- Соперник "сине-желтых" определится в среду, 16 августа.
- Чтобы попасть в основную сетку олимпийской квалификации по баскетболу, украинцы должны стать победителем плей-офф.