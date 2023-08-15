Сборная Украины по баскетболу уступила Турции, но пробилась в плей-офф олимпийского отбора

В заключительном матче пре-олимпийской квалификации подопечные Виталия Степановского встречались с фаворитом группы С Турцией. В двух предыдущих встречах победу праздновали украинцы.

Турция – Украина 85:72 (25:25, 24:16, 21:14, 15:17)

Во вторник, 15 августа, состоялся матч третьего тура олимпийской пре-квалификации по баскетболу. В Стамбуле наша команда встречалась с Турцией, пишет 24 Канал.

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Украинцы дали бой Турции

В очном противостоянии решалась судьба первого места в группе С. Баскетболисты сборной Украины активно начали игру. Благодаря хорошей реализации "сине-желтые" набрали 25 очков в первой четверти, но пропустили столько же.

Во второй партии турецкие баскетболисты начали наращивать свое преимущество. На большой перерыв команды ушли при счете 49:41.

Имея комфортное преимущество, сборная Турции продолжала контролировать ход поединка. Только в последней четверти украинцы прибавили в активности и даже сократили отставание до 8 очков. Однако сотворить чудо и вырвать победу команде Степановского не удалось.

В итоге сборная Украины уступила Турции со счетом 72:85. Самым результативным игроком в составе сборной Украины стал Александр Мишула с 14 очками.

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