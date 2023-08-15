Во время жеребьевки отбора Евробаскет-2025 сборная Украины попала в группу A, где соперниками "сине-желтых" стали сборные Словении, Израиля и Португалии.

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После этого ФИБА определилась с календарем матчей. Сборная Украины откроет для себя отбор на чемпионат Европы в Словении, после чего проведет домашний матч против Португалии. Во время второго окна на матчи сборных, Украина сыграет два подряд матча против Израиля. Окончится отбор для сборной Украины домашним матчем против Словении и игрой в Португалии.

Календарь матчей сборной Украины в отборе на Евробаскет-2025

22 февраля 2024 года. Словения – Украина

25 февраля 2024 года. Украина – Португалия

22 ноября 2024 года. Украина – Израиль

25 ноября 2024 года. Израиль – Украина

20 февраля 2025 года. Украина – Словения

23 февраля 2025 года. Португалия – Украина

В финальную часть чемпионата Европы выйдут три лучших команды из группы.

Финальная часть Евробаскета состоится в Латвии, Финляндии, Польше и Кипре летом 2025 года.