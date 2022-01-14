Украина проиграла Сербии в стартовом матче Евро-2022 по гандболу

В четверг, 13 января, в Венгрии и Словакии стартовал чемпионат Европы по гандболу среди мужских команд. Сборная Украины в первом поединке континентального первенства проиграла гандболистам Сербии – 23:31.

Сербия – Украина 31:23 (17:11)

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На перерыв сербы ушли при счете 17:11. Не удалось изменить ход поединка подопечным Михаэля Биглера и после перерыва. Соперник лишь увеличивал свое преимущество (при эффективности бросков более 80%), что привело к итоговому разгрому нашей сборной – 31:23.

Самым результативным в нашей сборной стал Дмитрий Горига (6 мячей), а у сербов самым метким оказался Лазарь Кукич (7 мячей).

Что ждет Украину дальше