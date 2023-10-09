Украина – Германия 0:3 (17:25, 12:25, 14:25)

Украина подходила к этому матчу, имея три победы в шести встречах и занимала пятое место в группе. Соперник одержал все победы, отдав всего 4 сета, и возглавлял турнирную таблицу, пишет 24 Канал.

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Украина за 2 тура до конца отбора упустила шансы напрямую отобраться на Олимпийские игры-2024. Но каждый матч для команды Угиса Крастиньша остается важным, поскольку он влияет на место Украины в мировом рейтинге, через который на соревнования в Париже выйдут пять сборных.

Однако, несмотря на турнирное отсутствие мотивации у соперника, гарантировавшего выход на ОИ-2024, сборная Германии не позволила Украине навязать себе борьбу. Бундестим одержала победу в трех сетах, в каждом из которых своей игрой доказала, почему именно она стала победителем отбора.

Немцы со старта матча обеспечили себе преимущество, которое систематически наращивали в течение сета и закончили его с комфортным счетом 25:17 в свою пользу.

Вторая и третья партии были еще менее конкурентными, Бундестим одержала у них разгромные победы со счетом 25:12 и 25:14.

В итоге Украина закончила квалификацию на пятом месте в группе А. Наша сборная уступила всем командам, которые финишировали выше и переиграла каждого нижерасположенного соперника.

Итоговая турнирная таблица

Германия – 21 очко (разница по сетам 21:4) Бразилия – 15 (19:10) Куба – 14 (17:9) Италия – 13 (16:10) Украина – 10 (11:14) Чехия – 7 (10:17) Иран – 4 (7:19) Катар – 0 (3:21)

Справка. Это был дебютный отбор на олимпиаду в истории сборной Украины.

Таким образом, прямые путевки из группы А на ОИ-2024 получили Германия и Бразилия. Кроме них квалифицировались на турнир: США, Япония, Польша и Канада. Также автоматическое место получила Франция, которая будет хозяином соревнований.

Еще у пяти сборных есть шанс попасть на Олимпиаду по позициям в мировом рейтинге. Окончательный список будет известен летом 2024 года. В настоящее время Украина занимает 16 место.

Смотрите видеообзор матча Украина – Германия