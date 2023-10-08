Украина – Чехия 3:1 (25:19, 25:15, 23:25, 25:20)
"Сине-желтые" провалили начало квалификации ОИ-2024, проиграв три матчей подряд. Однако в следующих поединках команда Угиса Крастиньша сумела собраться и одержать победы, пишет 24 Канал.
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В шестом туре соперником украинцев была команда Чехии. Стартовый сет с преимуществом в 6 очков выиграла Украина. Во второй партии подопечные Крастиньша имели еще большее преимущество, разгромив чехов – 25:15.
Однако третий сет соперники завершили в свою пользу – 25:23. В дебюте решающего сета у Чехии было незначительное преимущество, но украинцы сумели довести его до победы – 25:20.
Что дальше
Таким образом, сборная Украины одержала свою третью подряд победу и гарантировала себе 5 строчку. Напомним, что наша команда упустила шансы финишировать в топ-2 и напрямую попасть на Олимпиаду-2024.
Однако "сине-желтые" еще могут занять третье место в группе А квалификации. Для этого команде Крастиньша обязательно нужно побеждать Германию и рассчитывать на поражения Кубы от Ирана и Италии от Бразилии.
Украина имеет возможность попасть в Париж-2024 через мировой рейтинг. Какие места будут проходными, определится уже после квалификационного турнира. Только отметим, что через мировой рейтинг на Олимпийские игры выйдут 5 сборных.
Группа А. Турнирная таблица
- Германия - 5 побед (5 матчей), 15 очков (разница по сетам 15:4)
- Бразилия - 5 побед (6), 13 очков (16:8)
- Италия - 4 победы (6), 12 очков (14:7)
- Куба - 4 победы (6), 12 очков (14:7)
- Украина - 3 победы (6), 10 очков (11:11)
- Чехия - 1 победа (6), 4 очка (7:16)
- Иран — 1 победа (6), 3 очка (5:16)
- Катар - 0 побед (5), 0 очков (2:15)