Украина продолжает покорять Дефлимпийские игры, украинцы завоевали еще 8 медалей

Четвертый состязательный день принес сборной Украины восемь наград Дефлимпиады. В Бразилии наши спортсмены завоевали уже 46 медалей.

Украинцам снова нет равных

Сине-желтая команда продолжает штурмовать пьедестал Дефлимпийских игр в Бразилии. Украинская копилка пополнилась пятью наградами высшего сорта.

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Мужская и женская команды завоевали два "золота" в командных первенствах. На высшую ступень подиума поднялись Инна Афонченко (пневматический пистолет, 10 метров), Виолета Лыкова (пневматическая винтовка, 10 метров), плавание – Алексей Коломиец (100 метров брассом).

Второе место в четвертый соревновательный день заняла Анита Махнык, ставшая второй в плавании на дистанции 100 метров брассом. "Серебро" Украине принесла Владислава Гриценко (плавание на 100 метров брассом).

Третью серебряную награду завоевали в эстафете 4х200 свободным стилем. В соревнованиях по плаванию страну представляли Анита Махнык, Екатерина Иваненко, Дарья Тарасенко и Ирина Терещенко.

Окончила сборная Украины четвертый соревновательный день с уникальным результатом. Национальная команда пересекла рубеж завоеванных на всех предыдущих Дефлимпийских играх золотых медалей: от первой Дефлимпиады Независимой Украины (1993) до Дефлимпиады-2017.

В целом украинские дефлимпийцы получили уже 46 наград (24 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых).

Интересно, что ближайший конкурент США за четыре дня собрала вдвое меньше медалей – 20. Идущая третьей Япония уже завоевала 14 наград. В пятерке лучших размещаются Иран и Франция – 15 и 7 медалей соответственно.



Топ-5 Дефлимпиады / Фото из фейсбука Национального паралимпийского комитета Украины

. Дефлимпийские игры – это самые высокие по престижности соревнования среди спортсменов с нарушением слуха. В 2022 году этот старт, который длится с 1 по 15 мая, принимает Бразилия. Отметим, что из-за полномасштабного вторжения России в Украину в соревнованиях не принимают представители страны-агрессора и Беларуси, которые открыто поддерживают агрессию россиян.