Украина продолжает покорять Дефлимпийские игры, украинцы завоевали еще 8 медалей
Четвертый состязательный день принес сборной Украины восемь наград Дефлимпиады. В Бразилии наши спортсмены завоевали уже 46 медалей.
Украинцам снова нет равных
Сине-желтая команда продолжает штурмовать пьедестал Дефлимпийских игр в Бразилии. Украинская копилка пополнилась пятью наградами высшего сорта.
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Мужская и женская команды завоевали два "золота" в командных первенствах. На высшую ступень подиума поднялись Инна Афонченко (пневматический пистолет, 10 метров), Виолета Лыкова (пневматическая винтовка, 10 метров), плавание – Алексей Коломиец (100 метров брассом).
Второе место в четвертый соревновательный день заняла Анита Махнык, ставшая второй в плавании на дистанции 100 метров брассом. "Серебро" Украине принесла Владислава Гриценко (плавание на 100 метров брассом).
Третью серебряную награду завоевали в эстафете 4х200 свободным стилем. В соревнованиях по плаванию страну представляли Анита Махнык, Екатерина Иваненко, Дарья Тарасенко и Ирина Терещенко.
Окончила сборная Украины четвертый соревновательный день с уникальным результатом. Национальная команда пересекла рубеж завоеванных на всех предыдущих Дефлимпийских играх золотых медалей: от первой Дефлимпиады Независимой Украины (1993) до Дефлимпиады-2017.Важно! В целом украинские дефлимпийцы получили уже 46 наград (24 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых).
Интересно, что ближайший конкурент США за четыре дня собрала вдвое меньше медалей – 20. Идущая третьей Япония уже завоевала 14 наград. В пятерке лучших размещаются Иран и Франция – 15 и 7 медалей соответственно.
Топ-5 Дефлимпиады / Фото из фейсбука Национального паралимпийского комитета Украины
- Украина стартовала на Дефлимпиаде с 9 наград. Второй соревновательный день принес уже 16 медалей.
- В третий день украинская сборная завоевала больше наград, чем в четвертый – 13 медалей.