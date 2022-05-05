Украина продолжает лидировать на Дефлимпиаде: сборная добыла в борьбе 13 наград в третий день
Сборная Украины продолжает свое выступление на Дефлимпиаде-2021. Украинцы завоевали 13 медалей в третий соревновательный день.
Медалепад от сборной Украины
На турнире в Бразилии Украина завоевала 13 медалей в четырех видах спорта: каратэ, дзюдо, велоспорте и плавании. Об этом сообщает Национальный паралимпийский комитет.
До теми Україна завоювала 16 нагород на другий день Дефлімпіади
4 мая медальная копилка украинской сборной пополнилась на 7 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых награды.
В целом Украина уже выиграла 38 медалей: 19 золотых, 6 серебряных и 13 бронзовых.
Призеры третьего дня соревнований
- "золото": каратэ – командное кумите (мужчины), командная ката (женщины), дзюдо – Екатерина Шепелюк (до 63 килограммов), Лука Нетяга (до 90 килограммов), велоспорт – Елиcавета Топчанюк (раздельный старт), плавание – эста0 плаванием, Илья Султанов (100 м свободный стилем).
- "серебро": дзюдо – Марина Погорелова (до 70 килограммов), Владимир Маклаков (до 100 килограммов), плавание – Ирина Терещенко (200 метров брассом).
- "бронза": каратэ – командное кумите (женщины), дзюдо – Мария Бала (до 78 килограммов), Оксана Кравченко (более 100 килограммов)
Украина остается абсолютным лидером соревнований – на первом месте как в медальном зачете, так и в зачете по количеству наград. Ближайшим соперником украинцев является сборная США, однако в ее активе всего 15 наград.
В 2003 году Украине уже удавалось возглавить медальный зачет на Дефлимпиаде. Это дело украинцы очень близки к тому, чтобы повторить свой успех.
Медальный зачет (топ-5)
- Украина – 19+6+13 (38)
- США – 6+2+7 (15)
- Япония – 5+4+4 (13)
- Иран – 4+5+6 (15)
- Франция – 3+0+3 (6)
Наибольшее количество наград среди украинцев получил пловец Илья Султанов. В его активе четыре золотых медали. Мультичемпионкой Дефлимпиады-2021 уже также стала Елизавета Топчанюк, выигравшая два "золота" в велоспорте.
Что известно о турнире
Дефлимпийские игры – это состязание среди спортсменов с нарушением слуха. В этом году соревнования продолжаются в Бразилии с 1 по 5 мая.
Всего разыграют 209 комплектов наград.
К Играм не допущены представители России и Белоруссии.