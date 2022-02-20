Украина на церемонии закрытия

Украина получила только одну награду на Олимпиаде-2022 – Александр Абраменко завоевал серебро в лыжной акробатике, сообщает 24 канал.

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В медальном зачете Украина заняла 25-е место. С аналогичным результатом "сине-желтые" завершили Олимпиаду-2006.

Церемония закрытия Олимпиады-2022 / Фото Getty Images

Победу в медальном зачете одержала сборная Норвегии, которая обновила рекорд по количеству золотых медалей на одной Олимпиаде. На счету норвежцев 16 медалей высшего качества.

Церемония закрытия Олимпиады-2022 / Фото Getty Images

Знаменосцем Украины была Елена Билосюк. Для биатлонистки это уже не в первый раз. На церемонии открытия Олимпиады-2018 Елена несла украинский флаг.

Видео выхода украинцев

На закрытии Олимпийских игр-2022 были спортсмены, которые еще находятся в Пекине. У Украины это были представители сборных по биатлону и лыжной гонке.