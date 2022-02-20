Україна на церемонії закриття
Україна здобула лише одну нагороду на Олімпійаді-2022 – Олександр Абраменко завоював "срібло" у лижній акробатиці, повідомляє 24 канал.
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У медальному заліку Україна посіла 25-те місце. З аналогічним результатом "синьо жовті" завершили Олімпіаду-2006.
Церемонія закриття Олімпіади-2022 / Фото Getty Images
Перемогу у медальному заліку здобула збірна Норвегії, яка оновила рекорд за кількістю золотих медалей на одній Олімпіаді. На рахунку норвежців 16 медалей найвищого ґатунку.
Церемонія закриття Олімпіади-2022 / Фото Getty Images
Прапороносцем України була Олена Білосюк. Для біатлоністки це вже не вперше. На церемонії відкриття Олімпіади-2018 Олена несла український прапор.
Відео виходу українців
На закритті Олімпійських ігор-2022 були спортсмени, які ще перебувають у Пекіні. В Україні це були представники збірних з біатлону та лижних перегонів.