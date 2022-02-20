Финляндия – ОКР 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
В финале встретились те сборные, которым прогнозировали борьбу за первенство. В полуфинальном поединке спортсмены ОКР победили Швецию, а сборная Финляндии одолела Словакию, сообщает 24 канал.
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Финны оказались сильнее в главном матче за "золото" Олимпиады-2022. Они обыграли команду ОКР со счетом 2:1.
Финальная игра началась для Финляндии с поражения в первом периоде. Хоккеисты ОКР на восьмой минуте матча вышли вперед. Михаил Григоренко забил первую шайбу в матче.
Но во втором периоде финнам уже удалось отыграться. На 24-й минуте Ганнес Бьернинен отметился забитой шайбой.
Ничья держалась до старта третьего периода. Уже там Финляндии удалось выйти вперед: Бьернинен снова отличился.
В конечном итоге финны удержали победу над представителями ОКР.