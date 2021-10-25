Бочков отстранен на основании данных московской лаборатории. В допинг-пробе тяжелоатлета, которая была взята в 2012 году, обнаружен стероидный метаболит дегидрохлорометил-тестостерон.

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"Спортсмен был проинформирован о деле и временно отстранен от работы до решения дела. Он имеет право сделать запрос на пересмотр пробы Б", – отмечается в сообщении.

Что известно о Бочкова