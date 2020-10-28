Тренерский штаб мужской сборной Украины по гандболу во главе с Николаем Степанцом назвал 21 игрока для подготовки к двум матчам против сборной России в отборе на чемпионат Европы-2022.

Матчи состоятся 5 и 7 ноября в Минске. Наша национальная команда вылетит в столицу Беларуси 30 октября для подготовки к играм. Об этом сообщает официальный сайт ФГУ.

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Состав сборной Украины

Вратари: Антон Терехов ("Погонь Щецин", Польша), Юрий Шамрило ("Амьен Пикардия", Франция), Максим Вьюник("Мотор").

Линейные: Иван Бурзак ("Мотор"), Дмитрий Тютюнник ("Мотор"), Дмитрий Ильченко (ЦСКА, Россия), Эдуард Захаров ("Пермские медведи", Россия).

Игроки задней линии: Сергей Онуфриенко ("Шартр",Франция), Евгений Буйненко ("Пермские медведи", Россия), Владислав Донцов ("Мотор"), Дмитрий Горига ("Мотор"), Владислав Паровинчак ("Машека", Беларусь), Станислав Жуков (ЦСКА, Россия), Александр Кириленко ("Пермские медведи, Россия), Тарас Миноцкий ("Мотор"), Вячеслав Садовой ("Сучава", Румыния).

Левые крайние: Захар Денисов ("Мотор"), Евгений Жук ("Пермские медведи", Россия), Станислав Плясун ("Донбасс").

Правые крайние: Эдуард Кравченко ("Мотор"), Артем Козакевич ("Мотор").

Чемпионат Европы по гандболу 2022 года

Украина в отборе на Чемпионат Европы по гандболу 2022 года попала в группу 3, где кроме нашей сборной, также есть команды России, Чехии и Фарерских островов.

Команды, которые займут первые два места в группах и четыре лучшие из тех, кто займет третье место, выйдут в финальную часть европейского первенства. Отборочные матчи будут проходить с ноября 2020 по май 2021 года, все команды сыграют между собой в формате матчей дома и на выезде.

Финальный турнир Евро-2022 пройдет с 13-го по 30 января 2022 года в Словакии и Венгрии. Туда уже пробились хозяева турнира, а также действующий чемпион Европы Испания и серебряные призеры последнего европейского первенства Хорватия.

Матч Украина – Россия 5 ноября начнется в 17:00 по украинскому времени, игра Россия – Украина 7 ноября стартует в 14:00.