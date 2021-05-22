Участие Корниенко под вопросом

Корниенко заболел ангиной и не сыграет в контрольном матче против Бахрейна. Игрок Шахтера отправился на лечение и рискует пропустить второй подготовительный сбор национальной команды.

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Тренерский штаб сборной Украины примет решение относительно Корниенко после того, как защитник вернется к нормальным физическим кондициям.

Ранее из-за травмы покинул расположение команды защитник Динамо Виталий Буяльский, который точно пропустит Евро-2020.

В рамках сбора Украина 23 мая сыграет с Бахрейном в Харькове, 3 июня команда Шевченко примет Северную Ирландию в Днепре, а затем вернется в Харьков, где 7 июня сыграет с Кипром.