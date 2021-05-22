Участие Корниенко под вопросом
Корниенко заболел ангиной и не сыграет в контрольном матче против Бахрейна. Игрок Шахтера отправился на лечение и рискует пропустить второй подготовительный сбор национальной команды.
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Тренерский штаб сборной Украины примет решение относительно Корниенко после того, как защитник вернется к нормальным физическим кондициям.
Ранее из-за травмы покинул расположение команды защитник Динамо Виталий Буяльский, который точно пропустит Евро-2020.