Участь Корнієнка під питанням

Корнієнко захворів ангіною і не зіграє в контрольному матчі проти Бахрейну. Гравець Шахтаря відправився на лікування і ризикує пропустити другий підготовчий збір національної команди.

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Тренерський штаб збірної України прийме рішення щодо Корнієнка після того, як захисник повернеться до нормальних фізичних кондицій.

Раніше через травму залишив розташування команди захисник Динамо Віталій Буяльський, який точно пропустить Євро-2020.

У рамках збору України 23 травня зіграє з Бахрейном в Харкові, 3 червня команда Шевченка прийме Північну Ірландію в Дніпрі, а потім повернеться до Харкова, де 7 червня зіграє з Кіпром.