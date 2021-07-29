Украина потеряла двух пловцов на Олимпиаде-2020
Источник:24 канал
Сборная Украины на летних Олимпийских играх 2020 в Токио потеряла двух представителей в плавании. Токио покидают Игорь Трояновский и Дария Зевина.
Украинец не стартовал в заплыве
29 июля Игорь Трояновский не стартовал в квалификационных заплывах на 100 метров баттерфляем среди мужчин.
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Почему Трояновский не стартовал – не известно.
- Заметим, что Трояновский и Денис Кесиль показали предпоследние результаты в своих заплывах и не вышли в полуфинал 200 баттерфляем.
Также на Олимпиаде в Токио завершились предварительные заплывы на 200 метров на спине среди женщин. Единственная украинка Дарья Зевина показала результат 2.12,30.
Зевина заняла 19 место, чего не хватило для выхода в полуфинал.
На Олимпийских играх-2020 произошло историческое событие для Украины. Михаил Романчук получил бронзовую медаль в плавании на 800 метров вольным стилем. Эта награда стала для Украины первой за 17 лет в плавании!