Украина потеряла двух пловцов на Олимпиаде-2020

Сборная Украины на летних Олимпийских играх 2020 в Токио потеряла двух представителей в плавании. Токио покидают Игорь Трояновский и Дария Зевина.

Украинец не стартовал в заплыве

29 июля Игорь Трояновский не стартовал в квалификационных заплывах на 100 метров баттерфляем среди мужчин.

Кстати Просил у Николая плавки: что известно о "бронзовом" призере Олимпиады-2020 Михаиле Романчуке

Почему Трояновский не стартовал – не известно.

Заметим, что Трояновский и Денис Кесиль показали предпоследние результаты в своих заплывах и не вышли в полуфинал 200 баттерфляем.

Также на Олимпиаде в Токио завершились предварительные заплывы на 200 метров на спине среди женщин. Единственная украинка Дарья Зевина показала результат 2.12,30.

Зевина заняла 19 место, чего не хватило для выхода в полуфинал.

На Олимпийских играх-2020 произошло историческое событие для Украины. Михаил Романчук получил бронзовую медаль в плавании на 800 метров вольным стилем. Эта награда стала для Украины первой за 17 лет в плавании!