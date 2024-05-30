Потерянное поколение и деньги: более сотни шахматистов из Украины сменили страну после начала войны

Полномасштабное нападение России на Украину негативно повлияло на кадровую ситуацию в мире шахмат. Наша федерация потеряла немало спортсменов, чьи трансферы еще и принесли деньги пророссийской ФИДЕ.

Украинский спорт после начала полномасштабной войны предстал перед серьезными кадровыми проблемами. Многие иностранцы покинули Украину. Это же касается и наших спортсменов, которые изменили гражданство.

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Отток украинских шахматистов

О большой кадровой катастрофе стало известно в шахматах. Издание Tribuna.com провела исследование количества шахматистов, которые за последние два года сменили Украину на другую страну. Таких спортсменов оказалось аж 110.

Более того, более половины из них (66) являются детьми, то есть им меньше 18 лет. При этом восемь шахматистов из всего списка решили изменить Родине и перешли в федерацию России. В списке есть как пока неизвестные имена, так и игроки с высоким рейтингом ФИДЕ:

Кирилл Шевченко (Румыния) – 2677

Виталий Сивук (Швеция) – 2551

Платон Гальперин (Швеция) – 2547

Пен Ли Мин (Швейцария) – 2544

Семен Митусов (Норвегия) – 2477

Первого стоит назвать самой громкой потерей, ведь Шевченко сейчас идет 57-ым именно в действующем рейтинге ФИДЕ. При этом, согласно правилам трансферов, на переходе Кирилла в румынскую федерацию должна была заработать ФШУ.

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Выплаты за трансферы

Эта сумма должна была бы составлять около 30 тысяч евро. Впрочем, в румынской организации подтвердили факт платежа, но не назвали сумму. А ФШУ и вовсе отказалась комментировать размер и судьбу этих выплат.

Стоит отметить, что на каждом из трансферов между федерациями зарабатывает собственно ФИДЕ, руководителем которой является россиянин Аркадий Дворкович. За переходы украинских шахматистов всемирная шахматная организация получила около 54 тысяч евро.

Что касается трансферов "на вход", то за последние два года 7 шахматистов получили право выступать под флагом Украины. Что интересно, в обоих списках Тихон Черняев. 14-летний парень в 2022-м стал играть под флагом Германии, но уже через год вернулся к играм под украинским флагом.